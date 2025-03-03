Сколько украинцев живут в Польше в 2025 году: официальные данные

Управление по делам иностранцев Польши обнародовало актуальную информацию о количестве граждан Украины, постоянно проживающих в стране. По состоянию на конец февраля 2025 г. их численность составляет 1,55 миллиона человек.

Об этом сообщает Gremi Personal.

Эта цифра включает украинцев, которые находятся в Польше на основании:

постоянного вида на жительство,

временного разрешения на пребывание,

карты резидента Европейского Союза,

специального закона о помощи гражданам Украины.

Украинцы остаются самой большой группой среди всех иностранцев в Польше, составляя 78% от их общего количества.

Сообщается, что около 993 тысяч граждан Украины имеют PESEL UKR – регистрационный номер, предоставляемый беженцам, прибывшим после начала полномасштабной войны. Половина этих людей – несовершеннолетние. Женщины составляют 61% от общего числа зарегистрированных, а среди совершеннолетних владельцев PESEL UKR женщины составляют 77%, поскольку многие из них уехали в Польшу вместе с детьми.

Временные виды на жительство получили 462 тысяч граждан Украины, преимущественно из-за трудоустройства. Еще 92 тысяч украинцев (5,94%) имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента Европейского Союза.

Где проживает больше всего украинцев

Больше украинцев проживает в регионах с крупными городскими центрами. Наиболее популярно Мазовецкое воеводство, где проживает 22% граждан Украины, находящихся в Польше.

В Нижнесилезском воеводстве, административным центром которого Вроцлав, проживает 12% украинцев, в Великопольском с центром в Познани — 11%.

Еще по 9% граждан Украины сосредоточены в Малопольском воеводстве, главным городом которого является Краков, и в Силезском, административным центром которого является Катовице.

Отмечается, что обнародованная статистика не учитывает граждан Украины, которые находятся в Польше на основании визы или по безвизовому режиму.

Добавим, что по состоянию на конец декабря 2024 года почти 4,3 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. По сравнению с концом ноября этот показатель вырос на 25,6 тысячи.