Приют в ЕС: количество украинцев со статусом временной защиты за месяц выросло почти на 25 600 – Евростат

По состоянию на конец декабря 2024 года почти 4,3 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. По сравнению с концом ноября этот показатель вырос на 25,6 тысячи.

Такие данные обнародовал Евростат.

Больше всего украинских беженцев, получивших статус временной защиты, приняли:

Германия 1 161 450 человек – 27,3% от общего количества бенефициаров в ЕС;

Польша 991 630 человек – 23,3%;

Чехия 388 625 человек – 9,1%.

Согласно данным Евростата, по сравнению с концом ноября 2024 года общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%).

Наибольший абсолютный рост числа получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8830; +0,8%), Польше (+3705; +0,4%) и Чехии (+3435; +0,9%). Однако сокращение их количества зафиксировали в Дании (-1995; -5,1%), Италии (-1310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).

Больше всего получателей статуса временной защиты из Украины приняла Германия. Инфографика Евростат.

Также отмечается, что по состоянию на 31 декабря более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Среди них:

взрослые женщины составляли около половины получателей (44,8%);

дети – почти треть (31,9%);

взрослые мужчины – менее четверти (23,2%).

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины в 2024 году. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.