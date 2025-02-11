- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Приют в ЕС: количество украинцев со статусом временной защиты за месяц выросло почти на 25 600 – Евростат
По состоянию на конец декабря 2024 года почти 4,3 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в странах Европейского Союза. По сравнению с концом ноября этот показатель вырос на 25,6 тысячи.
Такие данные обнародовал Евростат.
Больше всего украинских беженцев, получивших статус временной защиты, приняли:
- Германия 1 161 450 человек – 27,3% от общего количества бенефициаров в ЕС;
- Польша 991 630 человек – 23,3%;
- Чехия 388 625 человек – 9,1%.
Согласно данным Евростата, по сравнению с концом ноября 2024 года общее количество лиц с временной защитой на конец декабря в ЕС выросло на 25 590 (+0,6%).
Наибольший абсолютный рост числа получателей временной защиты наблюдался в Германии (+8830; +0,8%), Польше (+3705; +0,4%) и Чехии (+3435; +0,9%). Однако сокращение их количества зафиксировали в Дании (-1995; -5,1%), Италии (-1310; -0,8%) и Франции (-595; -1,0%).
Также отмечается, что по состоянию на 31 декабря более 98,3% получателей временной защиты в ЕС были гражданами Украины. Среди них:
- взрослые женщины составляли около половины получателей (44,8%);
- дети – почти треть (31,9%);
- взрослые мужчины – менее четверти (23,2%).
Напомним, по данным Госпогранслужбы, 30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины в 2024 году. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.