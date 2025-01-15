Более 4,2 миллионов беженцев из Украины имеют статус временной защиты в ЕС

По состоянию на 30 ноября 2024 года более 4,2 миллиона граждан стран, не являющихся членами ЕС, вынужденных покинуть Украину из-за российской агрессии, получили статус временной защиты в Европейском Союзе.

Об этом сообщает Евростат.

Какие страны приняли больше всего беженцев

Странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, стали:

Германия (1,15 миллиона человек или 27,2% от общего количества в ЕС);

Польша (987,9 тысяч человек, или 23,3%);

Чехия (385,2 тысячи человек, или 9,1%).

Общее количество лиц под временной защитой в ЕС на конец ноября 2024 года выросло на 36,0 тысяч человек (+0,9%) по сравнению с концом октября.

Наибольший рост наблюдался в Германии (+11,9 тысяч человек, +1,0%), Чехии (+5,8 тысяч человек, +1,5%) и Польше (+4,0 тысяч человек, +0,4%) ).

Количество лиц под временной защитой уменьшилось только в Италии (-1,3 тысячи человек, -0,8%), Франции (-0,7 тысячи человек, -1,2%) и Люксембурге (-0,015 тысячи человек, -0, 4%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (35,3 на тысячу), Польше (27,0 на тысячу), Латвии и Эстонии (по 25,5 на тысячу). ), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,4 на тысячу человек.

Что известно о беженцах

По состоянию на 30 ноября 2024 г. граждане Украины составляли более 98,3% всех бенефициаров временной защиты в ЕС.

Среди них почти половину (44,9%) составляли взрослые женщины, дети – около трети (32,0%), а взрослые – менее четверти (23,1%).

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины в 2024 году. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны.