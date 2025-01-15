Сколько украинцев уехали и не вернулись домой в 2024 году

По данным Госпогранслужбы, 30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины в 2024 году. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 2% уезжавших в прошлом году украинцев не вернулись в Украину — 443 тыс.

"Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году — тогда разница между выехавшими и вернувшимися составила лишь 134 тыс. В 2024 году больше всего людей потерялось в июне — 194 тыс", — отмечают аналитики.

Они обращают внимание, что лишь 3 месяца в прошлом году количество вернувшихся в страну было больше, чем уехавших. Среди них апрель – +58 тыс., июль – +23 тыс. и август — +89 тыс.

"В общей сложности около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы. Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению — то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн)", — подчеркивают в Опендатабот".

Аналитики отмечают, что данные Госпогранслужбы отражают только информацию о гражданах, выезжавших на официальный пункт пропуска. Поэтому данных относительно украинцев, покинувших ТОТ или уехавших нелегально, пока нет.

Отметим, по состоянию на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС, 4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза. 60% общего количества украинских беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.).

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта

Кроме того, в Германии заявляют, что 65% украинских беженцев не планируют возвращаться домой. В 2023 году большинство украинцев в Германии подчеркивали, что хотят вернуться домой, но сегодня ситуация изменилась и уже большинство переселенцев планируют остаться в стране навсегда. Об этом свидетельствует растущая заинтересованность украинцев в поиске работы, а также увеличение количества беженцев, посещающих курсы немецкого языка.

Больше статистических данных об украинцах в Германии и профессиях, которые им предлагают чаще всего, читайте в статье " Украинских беженцев в Германии все больше: кем и где трудоустраиваются".

