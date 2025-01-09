Украина готова предоставить мужчинам за границей бронирование: какое условие

Украина готова предоставить находящимся за рубежом украинским мужчинам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Об этом сообщил министр национального единства Украины Алексей Чернышев в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время некоторые индустрии в Украине нуждаются в "как воздухе" специалистов. Это и оборонная ветвь, и военно-промышленная.

"У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для того мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги". и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине", — подчеркнул министр.

Он убежден, что украинские мужчины к этому стремятся и хотят принести пользу, если не готовы продолжать свой путь в военном направлении.

На заявление Чернышева уже успел отреагировать бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Проблема первая — бронирование мужчин и вакансии в ВПК. Выходит так, что за бюджетные средства мы за границей развернем какие-то пункты рекрутинга у предприятия ВПК с гарантией бронирования. При том, что внутри страны подобных предложений совсем не звучит. Выглядит так — кто не сбежал из-за Тису или выполнил свой долг и вернулся в Украину после начала войны – мужчина другого сорта, который подпадает под мобилизацию. А кто нет - получает индульгенцию, работу и гарантии. Где здесь справедливость – непонятно", - заметил он.

Андрющенко также задается вопросом, где взять средства на открытие таких рекрутинговых центров.

"Поэтому пока подобные заявления и анонсы выглядят так, как они есть. Прихотями и пустыми обещаниями. Потому что пока — это в большинстве своем ничто, которое выглядит особенно циничным на фоне требования президента о справедливом мире для Украины. Потому что никакой справедливый мир невозможен без справедливого отношение к своим гражданам, в первую очередь", – констатировал Андрющенко.

В Украине заработал новый порядок бронирования работников

С 1 декабря в Украине заработал обновленный порядок бронирования военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлениями Кабмином от 22 и 29 ноября.

Бронирование будет осуществляться по решениям Министерства экономики по спискам, представленным через портал "Действие" и согласованным Министерством обороны.

Его срок не может превышать:

12 месяцев – для предприятий и организаций, признанных критически важными для экономики и жизнедеятельности населения; срок контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг – для структур, признанных критически важными для нужд военных; срок самой мобилизации – для органов власти; срок контракта или назначения – для международных и неправительственных организаций, членом или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно до 50% от количества военнообязанных работников, которая была на предприятии по состоянию на 18 мая 2024 года (или же в случае увеличения там численности военнообязанных работников или образования предприятия уже после этой даты — по состоянию на дату представления списков ).