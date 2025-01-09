Україна готова надати чоловікам за кордоном бронювання: яка умова

Україна готова надати українським чоловікам, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від потенційної мобілізації.

Про це повідомив міністр національної єдності України Олексій Чернишов у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, наразі деякі індустрії в Україні потребують "як повітря" фахівців. Це і оборонна галузь, і військово-промислова.

"У нас дефіцит професіоналів, у нас дефіцит спеціалістів, і більшість із них Україна готова бронювати від військової служби. Саме для того ми плануємо розгорнути такі центри, які допоможуть у пошуку вакансій в Україні та в країні перебування українців. Ці центри вакансій зможуть надавати послуги і заохочувати обрати той чи інший шлях свій професійний в Україні", - наголосив міністр.

Він переконаний, що українські чоловіки цього прагнуть та хочуть надати користь, якщо не готові продовжувати свій шлях у військовому напрямку.

На заяву Чернишова вже встиг відреагувати колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Проблема перша - бронювання чоловіків та вакансії в ВПК. Виходить так, що за бюджетний кошт ми закордоном розгорнемо якісь пункти рекрутингу в підприємства ВПК з гарантією бронювання. При тому, що всередині країни подібних пропозицій геть не лунає. Виглядає так - хто не втік через Тису або виконав свій обовʼязок та повернувся в Україну після початку війни - чоловік іншого сорту, який підпадає під мобілізацію. А той хто ні - отримує індульгенцію, роботу та гарантії. Де тут справедливість - незрозуміло", - зауважив він.

Андрющенко також задається питанням, а де взяти кошти на відкриття таких рекрутингових центрів.

"Тому, поки подібні заяви та анонси виглядають так, як вони є. Забаганками та пустими обіцянками. Бо поки - це здебільше велике ніщо, яке виглядає особливо цинічним на фоні вимоги президента про справедливий мир для України. Тому що ніякий справедливий мир неможливий без справедливого ставлення до своїх громадян, в першу чергу", - констатував Андрющенко.

В Україні запрацював новий порядок бронювання працівників

З 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації, затверджений постановами Кабінетом міністрів від 22 та 29 листопада.

Бронювання здійснюватиметься за рішеннями Міністерства економіки за списками, поданими через портал "Дія" і погодженими Міністерством оборони.

Його строк не може перевищувати:

12 місяців - для підприємств та організацій, визнаних критично важливими для економіки та життєдіяльності населення; строк контракту на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг - для структур, визнаних критично важливими для потреб військових; строк самої мобілізації - для органів влади; строк контракту чи призначення - для міжнародних та неурядових організацій, членом або спостерігачем у яких є Україна.

Забронювати можна до 50% від кількості військовозобов’язаних працівників, яка була на підприємстві станом на 18 травня 2024 року (або ж у разі збільшення там чисельності військовозобов’язаних працівників чи утворення підприємства вже після цієї дати - станом на дату подання списків).