Украинских беженцев в Германии все больше: кем и где устраиваются на работу

В Германии проживает более миллиона украинцев, из них трудоустроены менее трети. Немецкие власти все настойчивее намекают: украинцам следует подумать о поиске работы, поскольку в экономике страны накапливаются проблемы. Delo.ua проанализировало статистические данные, чтобы понять перспективы украинцев в этой стране.

Количество украинцев, нашедших работу в Германии, в августе 2024 года достигло 272 тыс. лиц. Это на 26% больше по сравнению с началом 2024 года, когда было трудоустроено 215 тыс. лиц. В октябре 2023 года министр труда ФРГ Губертус Гайль представил программу Jobturbo (можно перевести как "трудоустройство в турборежиме"). Тогда он заявил: "Языковой барьер снижается. Пора идти работать", сообщало в свое время Deutsche Welle.

Программа сработала. Если за весь 2023 год 57,1 тыс. украинцев устроились на работу в Германии, то только за восемь месяцев 2024 года — уже 56,7 тыс. Данные за сентябрь-декабрь 2024 министерство труда страны еще не обработало и опубликует позже.

Украинцы чаще всего начинают работать в Германии в сфере услуг, отмечает Юлия Сабадаш, руководитель информационного канала для украинцев в Германии European people media.

В первый год после приезда большинство украинцев устраивались в гостинично-ресторанный бизнес, сферу красоты и оказания услуг. Также очень востребован в Германии младший медицинский персонал — даже с минимальным уровнем знания языка можно найти работу в клинике" Юлия Сабадаш European people media

Однако немецкое правительство работает над увеличением доли трудоустроенных беженцев из Украины. В декабре 2024 года канцлер Олаф Шольц заявил, что хочет поощрить трудоспособных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину. Предыдущих шагов немецкого правительства по стимулированию занятости украинцев, по его словам, оказалось недостаточно.

"Слишком многие из них (украинцев — ред.) находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать", – подчеркнул канцлер.

С другой стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создать учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве.

Сколько всего украинцев в Германии

Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии в ответ на запрос Delo.ua отмечает, что всего в Германии проживает 84,7 млн человек, из которых около 1,3 млн — украинцы. Это больше, чем в начале 2024 года, когда в стране находилось 1,239 млн граждан Украины всех возрастов, что составляло 8,9% от всего числа иностранцев.

Из-за полномасштабного российского вторжения, украинская диаспора в Германии стала одной из крупнейших, уступая только турецкой (1,55 млн). Украинцев в стране уже больше, чем сирийцев (972 тыс.), румын (909 тыс.), поляков (888 тыс.), итальянцев (644 тыс.), хорватов (434 тыс.) и афганцев (419 тыс.). Примечательно, что большие диаспоры в Германии возникли именно благодаря беженцам от войн (Украина, Афганистан), гражданским войнам (Сирия), а также искателям убежища из-за политических взглядов (Турция, период после 2015 года).

Украинцы в Германии. Инфографика: Delo.ua

Согласно данным Госстата Германии, больше всего граждан Украины прибыло в страну в 2022 году: 428,8 тыс. в марте, 191,6 тыс. в апреле, 97,5 тыс. в мае и 50,6 тыс. в августе. За последние полгода количество украинцев-иммигрантов стабильно держится на уровня в 10 тыс. ежемесячно: 11 тыс. в апреле, 8,6 тыс. в июне, 10,3 тыс. в августе, 11,6 тыс. в сентябре и 11,4 тыс. в октябре.

Украинцы вдвое чаще находили работу в 2024 году

Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии также предоставило изданию информацию о численности трудоустроенных граждан Украины:

Динамика трудоустройства украинцев в ФРГ. Инфографика: Delo.ua

Из этих данных следует, что среднемесячное количество трудоустроенных украинцев в Германии имеет тенденцию к росту. Если в 2023 году ежемесячно на работу выходило в среднем на 4,76 тыс. беженцев больше, то в январе-августе 2024 года этот показатель вырос вполовину, до 7,13 тыс. лиц.

Тренд на трудоустройство украинцев в Германии активизировался, отмечает министр труда ФРГ Губертус Гайль в докладе бюджетному комитету Бундестага. Только за сентябрь 2024 года 8,5 тысяч украинцев трудоустроились на первичном рынке труда страны, прошли обучение или получили статус самозанятых. Это более чем в два раза превышает показатель сентября 2023 года.

Сейчас многие украинские специалисты выучили язык и начали работать в Германии по специальности или в соответствии со своим опытом, объясняет Юлия Сабадаш. В начале войны они трудоустраивались преимущественно в сфере услуг и на рабочие специальности, но сейчас перспективными отраслями являются ИТ, инженерия, сфера услуг, страхование, уход за пожилыми людьми, креативные профессии (графический дизайн, SMM), маркетинг и т.д.

Сохраняется интерес к работе украинцев в международных компаниях, где английский является основным языком общения. Также они широко представлены в областях, где ценится многоязычие и культурное разнообразие, особенно в международных командах.

Языковой барьер постепенно перестает быть проблемой

В декабре 2024 года глава Федерального агентства занятости Андреа Налес объяснила, что рынок труда ФРГ сейчас не очень благоприятен для украинцев, но общие тенденции свидетельствуют о движении в правильном направлении. Препятствиями остаются бюрократические проволочки вокруг признания профессиональной квалификации украинцев в Германии и недостаточный уровень знания немецкого языка. Однако, по словам Налеса, уже реализуются программы, к примеру, для изучения языка без отрыва от производства, уже после начала работы.

По данным министерства труда и социальных вопросов страны, именно мигранты из Украины сейчас наиболее активные участники интеграционных курсов, на которых улучшают знание немецкого языка до уровня B1 (способность понимать информацию на знакомые темы, общаться в большинстве жизненных ситуаций). Данные за 2024 год у ведомства пока отсутствуют, но в 2023 году именно украинцы подали 46,2% заявок на участие в языковых курсах, а в 2022 году — 59,1%.

Впрочем, эти данные характеризуют скорее не желание украинцев овладеть немецким языком, а масштаб боевых действий в Украине и интенсивность прибытия беженцев. В 2020 и 2021 году украинцы вообще не входили в десятку самых активных слушателей интеграционных курсов, хотя тоже относительно активно мигрировали в Германию.

Недостаточное знание немецкого становится преградой для трудоустройства во многих областях, подчеркивает Юлия Сабадаш. Языковой барьер часто ограничивает доступ к административным должностям или работе, где необходимо общаться с клиентами или партнерами. Однако работу можно найти и без достаточного языкового уровня, было бы желание. Международные компании, где английский является основным языком, могут предложить работу даже без знания немецкого. Кроме того, для высокооплачиваемых должностей ключевой остается квалификация специалиста, и работодатель готов некоторое время мириться с его недостаточным знанием языка.

Как активно украинцы идут на работу в Германии

Примечательно, что процент трудоустроенных беженцев из Украины от общего количества украинцев пока меньше, чем у граждан Сирии, Афганистана и Турции.

Соотношение трудоспособных и трудоустроенных лиц в Германии на 2023 год. Инфографика: Delo.ua

С другой стороны, часть украинских беженцев по-прежнему живет на пособие немецкого правительства и не ищет работу, отмечает собеседница издания. Число таких случаев сокращается, но они не всегда связаны только с нежеланием украинского беженца выходить на работу и интегрироваться в немецкое общество. Некоторые просто не работают из-за недочетов в немецкой системе социальной поддержки.

“Если в семье с двумя взрослыми и двумя детьми кто-то из взрослых начинает работать, социальные выплаты сокращаются пропорционально зарплате. Для тех, кто получает минимальную зарплату в начале карьеры, это может выглядеть финансово невыгодно. Этот вопрос нуждается в доработке, чтобы мотивировать людей к трудоустройству, даже с небольшим доходом», — объясняет Юлия Сабадаш.

По ее словам, что трудоустройство в Германии не означает, что гражданин Украины больше не вернется на родину. Украинцы рассматривают работу как возможность получить финансовую независимость от центра занятости, получить опыт и интегрироваться в общество.

В то же время болезненным остается вопрос, куда возвращаться человеку или семье в Украине. Другим важным фактором является интеграция детей в образовательные процессы, часто влияющая на решение остаться или вернуться в Украину, констатирует эксперт.