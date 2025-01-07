1500 рабочих мест: в Украине зарегистрировали сотый индустриальный парк

Кабинет министров принял решение создать индустриальный парк "Мироновка" в Обуховском районе Киевской области на 1500 рабочих мест. Это уже сотый индустриальный парк, зарегистрированный в Украине и первый в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство примет решение о создании еще одного индустриального парка, который будет размещаться в Киевской области. Эта площадка создаст 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций", — сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что после этого решения в Украине будут работать уже 100 индустриальных парков.

Как уточняют в Минэкономики, площадь индустриального парка составляет 30,3667 га. Общий объем капиталовложений в строительство объектов на его территории оценивается примерно в 1 млрд. 100 млн. грн. Инициатор парка — ООО "Работа: гранола" — планирует привлечь около 95 млн грн собственных средств через договор займа.

Ключевые направления деятельности индустриального парка "Мироновка":

Производство металлических строительных конструкций и изделий;

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

Производство электрического оборудования;

Производство машин и оборудования, н.в.д.г.;

Производство другой продукции;

Производство пищевых продуктов;

альтернативная энергетика;

Научно-техническая деятельность;

Деятельность в области информации и телекоммуникаций.

Также инициатор создания индустриального парка предусмотрел обустройство современной инфраструктуры для поддержки деятельности резидентов. Ожидается, что участники парка привлекут дополнительные инвестиции, что станет стимулом для развития местной экономики.

Государственная поддержка индустриальных парков

Как подчеркнули в Минэкономики, участники индустриальных парков получают ряд налоговых и таможенных льгот.

освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование (при отсутствии украинских аналогов и использования исключительно на территории парка);

освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования средств в развитие предприятия;

возможность получения льгот по местным налогам по решению органов местного самоуправления.

Отметим, в декабре зарегистрировали новый индустриальный парк "Теофиполь еко парк", который находится в поселке Теофиполь Хмельницкой области. Он стал 99-м индустриальным парком, зарегистрированным в Украине.

Добавим, Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.