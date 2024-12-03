Как индустриальные парки способствуют развитию малого и среднего бизнеса

Из-за полномасштабной войны Украина оказалась в сложной экономической ситуации. Поиск возможностей, которые помогли бы экономике страны развиваться, является актуальной темой для государства, бизнеса, образовательных и научных сообществ и международных партнеров.

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Анализируя опыт других стран, KSE изучала идею создания индустриальных парков для малого и среднего бизнеса, которые уже показали свою эффективность в различных условиях.

Индустриальные парки – это места, где бизнесы могут сотрудничать, находить партнеров и развиваться. Они способствуют обмену идеями и ресурсами, что позволяет создавать новые продукты и технологии для международного рынка. Хотя может показаться, что индустриальные парки подходят только для крупных компаний, это не так. Даже маленькие предприниматели могут арендовать помещение и получить доступ ко всем необходимым ресурсам для развития своего бизнеса.

Международный опыт

Наша команда изучала такие парки как OSTİM (в Турции), Industrial Park Poland (в Польше), Burgos (в Испании), Kilinto Industrial Park (в Эфиопии) и 304 Industrial Park (в Таиланде).

Приведу пример ИП OSTIM, основанного в 1967 году в Анкаре. Там работают более 6500 малых и средних предприятий, которые оперируют в более чем 100 отраслях экономики. Более тысячи из них объединены в 7 отраслевых кластеров. Парк создал более 65 000 рабочих мест.

OSTIM не продает готовые участки под застройку, а предоставляет арендаторам типы помещений в соответствии с их запросами и ролью в цепи создания стоимости:

Большие (площадь: 2000-2500 м2; 100-200 работников) Характеризуются собственным производством и торговой маркой, используют другие (меньшие) предприятия OSTIM в качестве подрядчиков или поставщиков.

Средние (площадь: в пределах 1000 м²; 50-100 работников) – работают как субподрядчики или как OEM для крупных секторов экономики, таких как оборонная промышленность или автопром.

Малые (площадь: 400 м²; 10-50 работников). У них только один производственный процесс с небольшим количеством оборудования. Являются поставщиками для крупных отраслей индустрии.

Ввиду сравнительно низких постоянных затрат предприятий, высокой операционной гибкости и конкуренции, комбинированная структура малых, средних и крупных предприятий обусловила создание экономических кластеров в рамках OSTIM и способствовала стремительному развитию региона в целом.

МСП представляют особый интерес ввиду гибкости и скорости адаптации к изменениям экономической активности, потенциально более эффективной синергии с другими предприятиями.

Производственная площадка в технопарке OSTIM. Фото: ostimteknopark.com.tr

Технологии и обработка данных

Технопарк OSTIM помогает МСП развивать сотрудничество между промышленностью и университетами в сфере R&D.

Телекоммуникационный центр обеспечивает потребности МСП в хранении данных. Благодаря проекту Common Share, МСП могут использовать лицензированные программы, такие как программы технического чертежа, внешней торговли и ERP и MRP, не покупая их.

Платформа онлайн-маркетинга – торговый портал для компаний региона. Эта платформа обеспечивает легкую коммуникацию между компаниями.

Энергетика

Владелец ИП построил электростанцию, которая покрывает всю потребность OSTIM в электроэнергии, а переизбыток продается на рынке. Распределение электроэнергии и природного газа, его управление и дальнейшая деятельность осуществляется энергетической командой OSTIM.

Как это работает на реальном примере в Украине

Индустриальный парк FORMATSIA объединил усилия государства, бизнеса, образовательного сектора и международных партнеров, а именно: Министерство экономики Украины, Львовский городской совет, Good Governance Fund от правительства Великобритании, Alinea International, Abt Global, Киевскую школу экономики (KSE) и девелоперскую компанию Alterra Group.

На его территории будет создано около 150 тысяч. м² промышленных площадей. Это пространство предназначено для деятельности экспортно ориентированных предприятий перерабатывающей промышленности, автомобилестроения и его компонентов, легкого машиностроения, производства текстиля, мебели, медицинского оборудования, упаковки и полиграфии, производства строительных материалов, легкой промышленности, пищевой промышленности и фармацевтики.

Кроме того, концепция предусматривает создание общественного центра с площадью не менее 2500 м², который будет содержать бизнес-инкубатор для стартапов. Там будут размещаться RsD центр, учебное заведение, лаборатория прототипирования, коворкинг, выставочный зал, медицинский центр, ивент холл, заведения питания и торговли.

Строительство производственного помещения в индустриальном парке FORMATSIA

Локация

Индустриальный парк FORMATSIA будет построен на 5 коммунальных земельных участках общей площадью 30 га в промышленной зоне Железнодорожного района Львова. Львовская область подходит для такого проекта лучше всего. Это обусловлено близостью к границе с ЕС, что важно для экспорта, и большим количеством ВПЛ.

На момент принятия решения, по состоянию на июнь 2022 года, во Львовской области было зарегистрировано 243 тысяч ВПЛ, из которых 73% — женщины. Почти половина ВПЛ проживает во Львове и поблизости, и многие из них планировали остаться в регионе надолго.

Львовский городской совет со своей стороны будет поддерживать индустриальный парк FORMATSIA путем снижения налоговой нагрузки, в частности арендной платы за землю, а также обеспечивать необходимую инженерно-транспортную инфраструктуру к территории индустриального парка.

По предварительным оценкам, его годовой доход составит 3,25 млрд грн, а ежегодные налоговые поступления в городской бюджет Львова могут вырасти на 250 млн грн и более чем на 430 млн грн — в государственный бюджет. На его территории планируется создать не менее 3600 рабочих мест.

Многие малые и средние предприятия сосредотачиваются на ежедневной деятельности и часто упускают возможности для развития, такие как государственная поддержка. Если перенести производство в индустриальный парк, бизнес автоматически попадет в среду, где работают схожие компании, с которыми можно обмениваться опытом и ресурсами и таким образом поддерживать друг друга.

Строительство производственного помещения в индустриальном парке FORMATSIA

Статус на сегодня

Управляющей компанией для индустриального парка FORMATSIA на открытом конкурсе было выбрано ООО "Формация Сигновка", входящее в состав Altera Group. Это частный инвестор, поверивший в этот проект и уже начавший работу над ним. Строительство ИП планируется завершить в течение 10 лет, а реализацию первой очереди проекта уже в конце первого квартала 2025 года. По состоянию на сегодняшний день уже готовы вертикальные элементы 1-й очереди и ведется активное строительство других очередей.

В Украине это первый пример индустриального парка для развития малого и среднего бизнеса, в котором частная компания инвестирует в строительство на муниципальном участке, где город в свою очередь идет навстречу, снижая налоговую нагрузку. Это сотрудничество подкреплено поддержкой международных партнеров и государственных институций.

Этот проект объединяет образование, бизнес, государство и общественность. Это способствует сотрудничеству между различными секторами, что может привести к новым идеям и технологиям. К примеру, бизнес может сотрудничать с университетами для создания совместных проектов.

Благодаря созданию высокотехнологичных продуктов и решений Украина может увеличить свой экспортный потенциал и предоставить новые места для работы людям, вынужденным покинуть свои дома и переехать в другую область.

Kyiv School of Economics осуществляет консультативно-аналитическое сопровождение проекта Индустриальный Парк FORMATSIA: - консультации по разработке концепции индустриального парка: KSE анализировала современные подходы к планированию индустриальных парков, учитывая потребности различных стейкхолдеров: бизнеса, местных общин и требования инвесторов. - помощь в создании документации, а именно проектов документов для государственной регистрации парка, что критически важно для запуска инициативы. - поддержка в разработке документов для организации тендера по выбору строительного оператора для ИП Sygnivka.