Более 1550 новых рабочих мест: в Хмельницкой области появился новый индустриальный парк

Кабинет министров зарегистрировал новый индустриальный парк "Теофиполь эко парк", который находится в поселке Теофиполь Хмельницкой области. Это решение было принято на заседании правительства 10 декабря 2024 года. Таким образом, этот парк стал 99-м индустриальным парком, зарегистрированным в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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"Создание более 1550 рабочих мест в бумажной и сопутствующих отраслях перерабатывающей промышленности будет способствовать экономическому росту региона", – отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Основные параметры парка

Площадь индустриального парка составляет 30,8690 га.

Общий объем капиталовложений в строительство объектов на его территории оценивается примерно в 2 млрд 430 млн. грн.

Какие ключевые направления деятельности

· Производство бумажной массы, бумаги и картона;

· Производство гофрированной бумаги и картонной тары;

· Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового назначения;

· Производство обоев и канцелярских товаров;

· Производство тары из бумаги и картона;

· Производство биогаза, биоэтанола и биопластика;

· Пищевая промышленность;

· Альтернативная энергетика;

· Научно-техническая деятельность;

· Область информации и телекоммуникаций.

Инициатором создания индустриального парка стал Теофипольский поселковый совет. Планируется построить современную инфраструктуру, поддерживающую деятельность резидентов. Ожидается, что участники привлекут дополнительные инвестиции, что будет способствовать развитию местной экономики.

Государственная поддержка индустриальных парков

Участники индустриальных парков получают ряд налоговых и таможенных льгот, в том числе:

Освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование (при отсутствии украинских аналогов и использования исключительно на территории парка);

Освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования средств в развитие предприятия;

Возможность получения льгот по местным налогам по решению ОМС.

Государство продолжает поддерживать индустриальные парки в рамках экономической политики "Сделано в Украине".

В 2025 году правительство планирует выделить 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры индустриальных парков.

Добавим, Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.