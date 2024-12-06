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В Закарпатье появится новый индустриальный парк, который обеспечит более 400 рабочих мест
Кабинет Министров внес в реестр новый индустриальный парк "Мужай" в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 5 декабря 2024 года.
Что известно об индустриальном парке "Мужай"
Индустриальный парк "Мужай" расположен на территории Береговского территориального общества Береговского района Закарпатской области.
Площадь парка – 30,5955 га, на которой будет создано до 427 новых рабочих мест.
"Парк будет способствовать привлечению инвестиций и развития промышленности Закарпатья в рамках политики "Зроблено в Україні", позволяющей поддерживать украинский бизнес даже в сложных условиях", - отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Главные направления деятельности парка
Среди основных направлений деятельности парка – перерабатывающая промышленность, в частности:
· производство пищевых продуктов;
· обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;
· производство бумаги и бумажных изделий;
· производство другой неметаллической минеральной продукции;
· производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
· производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
· производство других транспортных средств.
Также предусмотрена научно-техническая деятельность и другие направления, совместимые с концепцией парка.
Компания-инициатор намерена создать современную инфраструктуру для поддержки резидентов парка. Ожидается, что резиденты привлекут значительные инвестиции в строительство объектов на территории парка, что станет дополнительным стимулом для развития местной экономики.
Налоговые и таможенные выгоды
Участники зарегистрированных индустриальных парков получают ряд налоговых и таможенных стимулов, таких как:
· освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование (при отсутствии аналогов произведенных в Украине, использование его исключительно на территории индустриального парка и невозможности передачи в аренду);
· освобождение от налога на прибыль на 10 лет (при условии использования высвобожденных средств на развитие предприятия);
· права органам местного самоуправления предоставлять льготы по местным налогам.
Что известно о развитии индустриальных парков
Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.
В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд грн на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.
Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.