В Виннице создадут новый индустриальный парк: в строительство инвестируют 1 млрд грн

В Виннице дали старт созданию пятого индустриального парка. Соответствующее решение было подписано на заседании исполкома городского совета.

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Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, новая промышленная площадка "Интеграл" разместится на территории бывшего лампового завода.

ООО "Инвест Холдинг Компани" планирует инвестировать в его строительство 1 млрд грн. Впоследствии здесь будет трудоустроено около 930 человек.

"Во время войны привлечение инвестиций и открытие новых производств критически важны для жизни общины. Это увеличивает поступление в бюджет, развивает экономический потенциал и дает возможности для поддержки Сил обороны", — заявил городской голова.

Напомним, один из индустриальных парков, которые находятся в Виннице – "ВинИндастри", недавно получил от государства финансирование в размере 79 млн грн. Денежные средства будут направлены на обеспечение подъездных путей к территории парка и строительство дороги и новой линии электропередач. Это обеспечит стабильное электроснабжение и создаст необходимую логистическую инфраструктуру.

Как сообщал мэр Винницы, в следующие три года на базе "ВинИндастри" будет развернуто производство сельскохозяйственной техники компанией "Агромаш-Калина". Для общины это означает создание почти 200 новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы и социальных стандартов.