У Вінниці створять новий індустріальний парк: в будівництво інвестують 1 млрд грн

У Вінниці дали старт створенню п’ятого індустріального парку. Відповідне рішення було підписано під час засідання виконкому міської ради.

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Про це повідомив мер міста Сергій Моргунов.

За його словами, новий промисловий майданчик "Інтеграл" розміститься на території колишнього лампового заводу.

ТОВ "Інвест Холдинг Компані" планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 людей.

"У час війни залучення інвестицій та відкриття нових виробництв є критично важливими для життя громади. Це збільшує надходження до бюджету, розвиває економічний потенціал та дає можливості для підтримки Сил оборони", - заявив міський голова.

Нагадаємо, один із індустріальних парків, які знаходяться у Вінниці - "ВінІндастрі", нещодавно отримав від держави фінансування у розмірі 79 млн грн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення під'їзних шляхів до території парку та будівництва дороги та нової лінії електропередач. Це забезпечить стабільне електропостачання та створить необхідну логістичну інфраструктуру.

Як повідомляв мер Вінниці, в наступні три роки на базі "ВінІндастрі" буде розгорнуто виробництво сільськогосподарської техніки компанією "Агромаш-Калина". Для громади це означає створення майже 200 нових робочих місць з високим рівнем заробітної плати та соціальних стандартів.