На територіях створених індустріальних парків вже побудовано 12 заводів – нардеп

В Україні у межах індустріальних парків вже збудовано 12 заводів, а ще 13 – будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року.

Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає "Укрінформ".

Він розповів, що створені підприємства працюють у сфері виробництва продуктів харчування, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії, поліграфії тощо.

На якому етапі розвиток промислових парків

"Понад 100 тисяч квадратних метрів промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню - це поточний статус розвитку індустріальних парків, які є складовою державної політики "Зроблено в Україні"", - заявив нардеп.

Він нагадав, що політика "Зроблено в Україні" вже включає понад 10 програм сприяння розвитку промисловості. У ході розгляду державного бюджету на 2025 рік триває дискусія щодо їх стабільного фінансування.

За словами Кисилевського, державна промислова політика останнім часом зазнала кардинальних змін і вже дає результат для держави. Також важливо, щоб програми "Зроблено в Україні" стабільно реалізовувались урядом протягом років.

"Тоді ми зможемо розраховувати на досягнення цільового показника - зростання з 8% до 20% частки переробної промисловості у ВВП, що означатиме перехід від бідності до клубу економічно розвинених країн", - підкреслив депутат.

В свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму розповів, що вже є майже 100 індустріальних парків для переробної промисловості. Цього року почали виплачуватися компенсації на їх облаштування.

Окрім того, за його словами, вперше закладено кошти в бюджет і є готовність відшкодовувати підключення до енергомереж та інші, визначені законом видатки. Ця практика працюватиме і наступного року.

Про програму державного стимулювання парків

У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Програма державного стимулювання індустріальних парків передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.

Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.

Першим парком, який отримав 150 млн грн за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики "Зроблено в Україні", став індустріальний парк у місті Дніпро.

Державні банки, такі як Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, є партнерами Мінекономіки у впровадженні програми підтримки індустріальних парків. Завдяки цим установам підприємства можуть отримати фінансування на вигідних умовах, що сприяє залученню інвесторів та розвитку промислових зон.

Нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.