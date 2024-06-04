Кабмін оновив порядок стимулювання створення промпарків та їх підключення до комунікацій: скільки можна отримати

Кабінет міністрів затвердив новий порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва для них інженерно-транспортної інфраструктури, а також компенсації з держбюджету витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, гроші керуючим компаніям та компаніям-ініціаторам створення промпарків надаватимуться на будівництво необхідних автомобільних шляхів, ліній звʼязку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо.

Як уточнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, засновники промислових майданчиків зможуть отримати підтримку в сумі до 150 мільйонів гривень, що покриватиме до 50% витрат (для деокупованих територій – до 80%).

"Наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк. Очікуємо прискорення процесу, і що ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій", - зазначив він.

В свою чергу, скасовано минулі постанови уряду №1207 та №1208 від 28 жовтня 2022 року про порядок надання грантів та компенсацій відсотків за кредитами на облаштування індустріальних парків (останню - лише на час воєнного стану та шести місяців після нього), а також №10 від 3 січня 2023 року про порядок компенсацій на підключення промпарків до комунікацій.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Багато зареєстрованих промпарків не працюють

Зазначимо, що попри формальне створення в Україні десятків промпарків багато з них так і не запрацювали. Політика ж центральної влади наразі полягає у стимулюванні тих майданчиків, де місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі, підводять дороги і маршрути громадського транспорту, залізницю, електрику й газ.

Змінами до закону про індустріальні парки, внесеними ще в 2021 році, було передбачено, що такі майданчики, які за два роки не приведуть свою роботу до вимог закону, мають бути виключені з реєстру.

Втім, це не передбачає саме їх ліквідацію. Більш того, індустріальний парк, виключений з реєстру, зможе бути повторно включений до нього не раніш як через шість місяців після виключення.

Станом на вересень 2023 року, як заявляв голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, з 65 промпарків у реєстрі на той час, половина були зареєстровані ще в період з 2013-2019 років і не працювали.

В березні Кабмін почав ухвалювати рішення про виключення індустріальних парків з відповідного реєстру: першими стали непрацюючі "Перший український індустріальний парк", "Bіоnіс Hill", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".

Однак реєстр продовжує наповнюватися й новими об’єктами. Зокрема, останніми на сьогодні внесеними до нього стали 30 травня індустріальні парки “Тячів” (Закарпатська область) та “Сміла” (Черкаська область).