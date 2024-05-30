Понад 6 тисяч робочих місць: в Україні з’являться два нових індустріальні парки

Кабінет Міністрів України включив індустріальні парки "Тячів" на Закарпатті та "Сміла" на Черкащині до Реєстру індустріальних парків. Загальна кількість нових робочих місць, які планують створити на території цих двох індустріальних парків, перевищує 6 тисяч.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Чим займатимуться нові індустріальні парки

Зазначається, що концепція індустріального парку "Тячів" передбачає, що на площі 61,47 га буде створено до 3100 нових робочих місць у переробній промисловості.

"На його території будуть виготовляти скло та вироби із нього, працюватимуть деревопереробні підприємства, підприємства з обробки, оздоблення та різки декоративного та будівельного каменю, також буде відбуватись виробництво іншої продукції", - зауважують в Мінекономіки.

Паралельно на території парку планують займатись науково-технічною діяльністю, працювати у сферах інформації й телекомунікацій, альтернативної енергетики, зберігання енергії та інших сумісних сферах діяльності.

Своєю чергою індустріальний парк "Сміла" буде розташований на площі 61,32 га. Там планується створити до 3000 робочих місць у галузях переробки агропродукції та проведення науково-технічних досліджень.

"Перспективними напрямками діяльності підприємств в індустріальному парку може бути виробництво та розвиток технологій, необхідних для відновлення та модернізації енергетичної інфраструктури України. Планується виготовляти компоненти та обладнання для вітро- та сонячних електростанцій, обладнання для зберігання виробленої енергії установок для виробництва біометану як чистого джерела енергії та багато чого іншого, необхідного для відновлення української енергетики", - повідомляють в Мінекономіки.

Як підкреслив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, розвиток індустріальних парків – важлива складова економічної політики підтримки українських виробників в рамках програми "Зроблено в Україні".

"Адже завдяки новим виробничим майданчикам ми можемо допомогти бізнесу залучити більше інвестицій та створювати нові робочі місця, що також допоможе соціально-економічному розвитку регіонів. Нові індустріальні парки, які сьогодні включили до реєстру, сприятимуть розвитку пріоритетних галузей, що стануть локомотивом для відновлення української економіки", - наголосив Кіндратів.

Зауважимо, наразі до Реєстру індустріальних (промислових) парків внесено вже 81 індустріальний парк.

Кабінет Міністрів України на засіданні 24 травня ухвалив рішення про включення індустріального парку "Р-33" в Одеській області до Реєстру індустріальних парків країни. Цей парк, створення якого ініціювала Куяльницька сільська рада, став 79-м об'єктом у держреєстрі.

Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.

Каталог індустріальних парків відтепер доступний англійською мовою

Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків. Він вже доступний англійською мовою. З каталогу бізнес може отримати всю необхідну інформацію для успішного вибору місця для своїх операцій в Україні.

Каталог містить детальні описи різних індустріальних парків з інформацією щодо їхньої спеціалізації, місцезнаходження, площі, інфраструктури та доступних послуг.

Такий детальний огляд допоможе бізнесу ефективно оцінити потенціал кожної локації. Окрім фізичних характеристик парків в каталозі зазначаються місцеві стимули для резидентів, зокрема, податкові пільги та інвестиційні стимули, спрямовані на підвищення привабливості розташування в цих індустріальних зонах.

Каталог доступний для завантаження на офіційному вебсайті Міністерства економіки.

Додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом.

Нагадаємо, нещодавно Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

У квітні до реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", який розташований на території Львівської області, та індустріальний парк під назвою Borschiv, який буде розташований у Тернопільській області та займатиме площу 30 гектарів.