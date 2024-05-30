Более 6 тысяч рабочих мест: в Украине появятся два новых индустриальных парка

Кабинет Министров Украины включил индустриальные парки "Тячев" в Закарпатье и "Смела" в Черкасской области в Реестр индустриальных парков. Общее количество новых рабочих мест, которые планируется создать на территории этих двух индустриальных парков, превышает 6 тысяч.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Чем будут заниматься новые индустриальные парки

Концепция индустриального парка "Тячев" предполагает, что на площади 61,47 га будет создано до 3100 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

"На его территории будут производить стекло и изделия из него, будут работать деревоперерабатывающие предприятия, предприятия по обработке, отделке и резке декоративного и строительного камня, также будет происходить производство другой продукции", - отмечают в Минэкономики.

Параллельно на территории парка планируется заниматься научно-технической деятельностью, работать в сферах информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетики, хранении энергии и других совместных сферах деятельности.

В свою очередь индустриальный парк "Смела" будет расположен на площади 61,32 га. Там планируется создать до 3000 рабочих мест в области переработки агропродукции и проведения научно-технических исследований.

"Перспективными направлениями деятельности предприятий в индустриальном парке может быть производство и развитие технологий, необходимых для восстановления и модернизации энергетической инфраструктуры Украины. Планируется производить компоненты и оборудование для ветро- и солнечных электростанций, оборудование для хранения производимой энергии установок для производства биометана как чистого источника энергии и многое другое, необходимое для возобновления украинской энергетики", - сообщают в Минэкономики.

Как подчеркнул заместитель министра экономики Виталий Киндратов, развитие индустриальных парков – важная составляющая экономической политики поддержки украинских производителей в рамках программы "Сделано в Украине".

"Ведь благодаря новым производственным площадкам мы можем помочь бизнесу привлечь больше инвестиций и создавать новые рабочие места, что также поможет социально-экономическому развитию регионов. Новые индустриальные парки, которые сегодня включили в реестр, будут способствовать развитию приоритетных отраслей, которые станут локомотивом для восстановления украинской экономики ", - подчеркнул Кондратов.

Заметим, что в настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков внесен уже 81 индустриальный парк.

Кабинет Министров Украины на заседании 24 мая принял решение овключении индустриального парка "Р-33" в Одесской области в Реестр индустриальных парков страны. Этот парк, создание которого инициировал Куяльницкий сельсовет, стал 79-м объектом в госреестре.

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен.

Каталог индустриальных парков теперь доступен на английском языке

Министерство экономики Украины презентовало каталог индустриальных парков. Он уже доступен на английском. В каталоге бизнес может получить всю необходимую информацию для успешного выбора места для своих операций в Украине.

Каталог содержит подробные описания различных индустриальных парков с информацией об их специализации, местонахождении, площади, инфраструктуре и доступных услугах.

Такой подробный обзор поможет бизнесу эффективно оценить потенциал каждой локации. Кроме физических характеристик парков в каталоге указываются местные стимулы для резидентов, в частности налоговые льготы и инвестиционные стимулы, направленные на повышение привлекательности расположения в этих индустриальных зонах.

Каталог доступен для загрузки на официальном сайте Министерства экономики.

Добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков на Виннитчине и в Ивано-Франковской области. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В апреле в реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", расположенный на территории Львовской области, и индустриальный парк под названием Borschiv, который будет расположен в Тернопольской области и будет занимать площадь 30 гектаров.