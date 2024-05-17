Минэкономики представило проект обновленного порядка стимулирования для индустриальных парков

Министерство экономики представило проект обновленного порядка стимулирования индустриальных парков в Украине, который будет внедрен в ближайшее время после утверждения соответствующего постановления Правительства.

Об этом сообщило Минэкономики.

В презентации говорилось об изменениях в нормативной базе и механизмах государственного стимулирования для индустриальных парков в Украине.

Государственное стимулирование предусматривает стимулирование для обустройства инфраструктуры индустриальных парков и компенсации затрат на подключение к инженерным сетям. Один заявитель сможет получить до 150 млн. грн. на индустриальный парк, государственное стимулирование будет покрывать 50% стоимости проекта (80% для деоккупированных территорий).

Для получения государственного стимулирования заявители должны отвечать нескольким критериям, среди которых:

включение парка в Реестр индустриальных парков;

отсутствие задолженностей и открытых производств по делу о банкротстве.

Заявка на получение средств подается в уполномоченный банк, который осуществляет проверку документов и передает их Минэкономики для принятия решения.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, сотрудничество между государственными органами, бизнесом и международными партнерами является ключом к успешному развитию сети индустриальных парков.

"Только совместными усилиями мы можем создать благоприятные условия для участников парков, что в свою очередь положительно повлияет на экономику Украины и повысит ее конкурентоспособность на международной арене", - добавил он.

Замминистра также отметил, что создание и развитие индустриальных парков является важным шагом для повышения конкурентоспособности украинской экономики и увеличения ВВП страны.

Напомним, что Министерство экономики Украины представило каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Также добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков Виннитчины и Ивано-Франковской области. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В апреле в реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", расположенный на территории Львовской области, и индустриальный парк под названием Borschiv, который будет расположен в Тернопольской области и будет занимать площадь 30 гектаров.