Рейтинг найкращі роботодавці Рейтинг найкращих роботодавців
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Промышленность
Дата публикации

Минэкономики представило проект обновленного порядка стимулирования для индустриальных парков

Минэкономики представило проект обновленного порядка стимулирования для индустриальных парков
Первая очередь индустриального парка "М-10" во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Министерство экономики представило проект обновленного порядка стимулирования индустриальных парков в Украине, который будет внедрен в ближайшее время после утверждения соответствующего постановления Правительства.

Об этом сообщило Минэкономики.

В презентации говорилось об изменениях в нормативной базе и механизмах государственного стимулирования для индустриальных парков в Украине.

Государственное стимулирование предусматривает стимулирование для обустройства инфраструктуры индустриальных парков и компенсации затрат на подключение к инженерным сетям. Один заявитель сможет получить до 150 млн. грн. на индустриальный парк, государственное стимулирование будет покрывать 50% стоимости проекта (80% для деоккупированных территорий).

Для получения государственного стимулирования заявители должны отвечать нескольким критериям, среди которых:

  • включение парка в Реестр индустриальных парков;
  • отсутствие задолженностей и открытых производств по делу о банкротстве.

Заявка на получение средств подается в уполномоченный банк, который осуществляет проверку документов и передает их Минэкономики для принятия решения.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, сотрудничество между государственными органами, бизнесом и международными партнерами является ключом к успешному развитию сети индустриальных парков.

"Только совместными усилиями мы можем создать благоприятные условия для участников парков, что в свою очередь положительно повлияет на экономику Украины и повысит ее конкурентоспособность на международной арене", - добавил он.

Замминистра также отметил, что создание и развитие индустриальных парков является важным шагом для повышения конкурентоспособности украинской экономики и увеличения ВВП страны.

Напомним, что Министерство экономики Украины представило каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Также добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков Виннитчины и Ивано-Франковской области. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В апреле в реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", расположенный на территории Львовской области, и индустриальный парк под названием Borschiv, который будет расположен в Тернопольской области и будет занимать площадь 30 гектаров.

Автор:
Ольга Колесниченко