В Тернопольской области создадут новый индустриальный парк "Borschiv"

Кабинет Министров Украины одобрил решение о создании нового индустриального парка под названием Borschiv. Парк будет расположен в Тернопольской области и занимает площадь 30 гектаров.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Borschiv будет специализироваться на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая мясные и молочные продукты, муку, крупы, масла, белковые смеси, а также плодоягодную продукцию.

Отдельное внимание будет уделено переработке лекарственных трав, используемых в фармацевтике, косметике и пищевой промышленности.

Парк также будет привлекать предприятия, производящие строительные материалы, включая изделия из гипса, гипсокартона, строительные смеси, а также деревообработку и мебельное производство.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что развитие таких индустриальных парков является ключевым элементом экономической политики государства, направленной на поддержку отечественного производства и обеспечение экономического развития регионов.

Регистрация в новый индустриальный парк "Borschiv" открыта, что позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места, способствуя тем самым экономическому возрождению региона.

Добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом. В октябре 2023 года Кабмин согласовал создание четвертого индустриального парка в Виннице и Ровенской области. В ноябре стало известно, что в Житомирской области также планируют создать четыре индустриальных парка.

В январе 2024 года правительство внесло в реестр индустриальных парков индустриальный парк "БФ Терминал" в Береговском районе Закарпатской области. А в феврале появилась информация о создании индустриального парка наКиевщине. Кроме того, еще парки появятся в Винницкой и Ивано-Франковской области.

Кабмин начал исключать из реестра неработающие промпарки

15 марта правительство приняло решение исключить из реестра индустриальные парки "Первый украинский индустриальный парк", "Bionis Hill", "АзовАкваИнвест" и "Энергия".

Это было сделано согласно пунктам 2 и 3 части первой 16-1 ЗУ "Об индустриальных парках". Речь идет о непредставлении государственному органу отчетов о функционировании индустриального парка в течение двух отчетных периодов подряд, а также парки не заключили договоры о создании и функционировании в течение двух лет со дня принятия решения об их создании.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

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