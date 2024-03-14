Почему индустриальные парки до сих пор не заработали в Украине

Такой инвестиционный инструмент как индустриальные парки (ИП) по разным причинам пока не показал своей эффективности, хотя первые парки были зарегистрированы еще в 2014 году, а сейчас их фактическое количество превысило сотню.

Рамочный закон был принят еще в 2012 году, но налоговые и таможенные стимулы производителям были утверждены только в 2022 году. Эксперты отрасли надеются, что рост количества парков перерастет в качество (инвестиции, рабочие места и др.) уже в ближайшее время и для таких ожиданий есть определенные основания.

На текущий момент в Реестре индустриальных (промышленных) парков зарегистрировано 76 ИП. С начала войны начался бум запуска новых парков. В частности, в 2022 году было зарегистрировано девять парков, в 2023-м – 13, с начала текущего года – еще три – "БФ Терминал" (Закарпатская обл.), "Универсал Индастри" (Киевская обл.) и "Смарт Тех" Индастри" (Полтавская обл.). Кроме этого, в Украине также функционируют парки, не включенные в реестр.

"За 2022-2023 годы кроме ИП, включенных в реестр, созданы еще как минимум 40 парков. Создание и регистрация ИП – не одно и то же. Парки могут создаваться, но не регистрироваться. Также документы многих парков, которые подавались на регистрацию, возвращались госорганами учредителям на доработку". Валерий Кирилко CEO ГК "Индустриальные парки Украины"

Во многих случаях инициатором создания новых парков выступали местные власти. Их основная мотивация – в привлечении инвесторов, создании рабочих мест и увеличении местных налогов. По словам народного депутата, заместителя председателя комитета Рады по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского , количество регистраций новых парков является отражением интереса общин к экономическому развитию своих территорий и со временем они будут конкурировать между собой за привлечение инвесторов.

Государство считает развитие парков одним из главных инструментов промышленной политики и стимулирования перерабатывающей промышленности. В феврале прошлого года Кабмин одобрил Стратегию развития индустриальных парков до 2030 года. В стратегии определяются девять задач по развитию парков. Однако, как и любая стратегия, этот документ носит декларативный характер и содержит мало конкретных мер. Для координации государственной политики по ИП и налаживания сотрудничества между участниками процесса Минэкономики планирует создать офис развития индустриальных парков.

В госбюджете-2024 впервые заложено 1 млрд грн на развитие парков. На эти средства могут претендовать те ИП, где есть управляющая компания, и которые показали какую-то деятельность. То есть привлечь государственные средства на строительство чего-либо в чистом поле (greenfield) не удастся.

"Обустройство одного парка стоит от 100 до 300 млн грн. Это инженерные сети и дорога, возможно железная дорога, если ж/д путь пролегает рядом. Государственная поддержка будет предоставляться на условиях софинансирования". Дмитрий Кисилевский Народный депутат

Нардеп надеется, что будет установлено требование софинансирования не менее половины расходов от заявителя. Он подчеркивает. что эти средства могут обеспечить обустройство примерно десяти парков.

"Точные параметры правительство определит вскоре. Равно как и обязательства, которые будет брать на себя парк, который будет претендовать на поддержку", – сообщил Дмитрий Кисилевский.

Суровая реальность

более 70% Индустриальных парков фактически не работают

На данный момент доступен детальный анализ деятельности парков только за 2022 год. На начало 2023 года в Украине было зарегистрировано 60 парков. У 39 парков были определены управляющие компании, у 17 были резиденты – всего 38 компаний, из которых только две соответствовали статусу участника ИП. То есть, на начало 2023 года более 70% парков фактически не функционировали, поскольку не имели резидентов. Согласно законодательству, государство имеет право исключать парки из реестра, и, хотя таких случаев еще не было, несколько ИП уже стоят в очереди на ликвидацию.

По данным Минэкономики, до начала войны хозяйственная деятельность другими субъектами парков осуществлялась в парках "Свема", "Ланневский" и "Белая Церковь". Высокая готовность к деятельности была у ИП "Коростень" (специализируется на деревообработке) и "Мироцкое". По словам Валерия Кирилко, реально работающими можно считать парки, где есть управляющая компания, инженерные сети и транспортное сообщение, хотя бы один построенный объект и хотя бы один действующий участник. По состоянию на сегодняшний день таким критериям отвечают:

"Белая Церковь" (Киевская обл.). "Винницкий кластер холодильного машиностроения". "Спарроу Парк Львов". "Коростень" (Житомирская обл.). М10 Lviv Industrial Park (г. Львов). "Соломоново" (Закарпатская обл.). iPark (Одесская обл.). "Новороздольский" (Львовская обл.). "Кроноспан Ровно" (Ровенская обл.). Kalush Industrial HUB (Ивано-Франковская обл.). "Л-Таун Парк" (Киевская обл.). "Ужгород" (Закарпатская обл.).

"Мы видим, что привлекательны те индустриальные парки, которые предлагают комплекс преимуществ: удобное расположение, земля, наличие и достаточная мощность инженерных сетей, построенные помещения или готовность строить их под нужды инвестора и др. Наличие построенных зданий при прочих равных условиях сейчас является ключевым фактором выбора", – добавляет Дмитрий Кисилевский.

Нужно отметить, что оценить эффективность деятельности ИП по отчетности практически невозможно. Хотя во II полугодии 2022 года представлено 46 отчетов, большинство из них очевидно были почти пустыми. Результаты работы всех украинских парков за 2022 год сформированы только одним производителем – UBC Group ("Винницкий кластер холодильного машиностроения"), показавшем выпуск продукции на 271 млн грн и экспорт на 234 млн грн.

По словам экспертов рынка, до последнего времени реальную деятельность на территории парков вели около 70 компаний, на самом деле генерирующих миллиардные обороты. Но определенное количество этих компаний, имеющих производство на территории парков, по определенным причинам не регистрируются как участники ИП и не претендуют на льготы. Или работают как "другие участники", не являющиеся производителями и занимающиеся другими видами деятельности (склады, элеваторы, почтовые терминалы). Статус "другого участника" не дает права на налоговые льготы, которые есть у участников-производителей.

Проблемы функционирования

До начала войны основная проблема развития ИП в Украине была в законодательстве. Рамочный закон об ИП №5018-VI был принят еще в 2012 году, но фактически не действовал, поскольку не было никаких преференций для инвесторов. Лишь летом 2022 года вступили в силу два закона – №2330-IX и №2331-IX, регламентировавших получение льгот резидентами парков.

Проблемы развития парков были сформированы еще до войны. Некоторые из них начали отчасти решаться, но глобальных изменений пока не произошло. Список основных проблем, тормозящих развитие ИП в Украине, следующий:

Значительное количество существующих ИП представляют собой необустроенный земельный участок (greenfield), где отсутствует надлежащая инженерно-транспортная инфраструктура. По состоянию на начало 2023 г. высокий уровень обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой был только в восьми парках. В 2023 году ситуация существенно не изменилась – подведенные автодороги имеют чуть более 60% парков, энерго- и водоснабжение – 30%, газоснабжение – 24%, а железнодорожные пути – всего 18%. Отсутствие средств для развития инфраструктуры у инициаторов создания парков. Это, прежде всего, касается значительного количества ИП, где инициатором создания выступили местные власти. В 2022 году на обустройство территории парков было привлечено 263 млн грн, из которых только 9 млн грн поступило из местных бюджетов. То есть, созданные по инициативе местных властей парки – недоинвестированы, а многие существуют только формально.

Сложность подключения к инженерным коммуникациям, в частности, к энергосетям. Это требует наличия рядом сетей достаточной мощности и затрат в миллионы долларов на подключение. Частичным решением этой проблемы является упрощение подключения к малым системам распределения электроэнергии. Ожидается, что в данном случае платы за присоединение к сети не будет.

Проблемы с оформлением земельных участков – существование конфликтов, судебных или других ограничений по земле, несоответствие планам развития соответствующих территорий или границам территориальных общин.

Управленческие проблемы – недостаточное количество профессиональных управляющих компаний, отсутствие у большого количества парков профессиональной управляющей компании, недостаточная активность по привлечению потенциальных резидентов.



Обратная сторона

Учитывая печальный опыт функционирования в Украине СЭЗ и ТПР в 2000-х, многие экономические эксперты сомневаются в целесообразности существования индустриальных парков с набором преференций. Напомним, что тогда часть этих образований активно использовалась для уклонения от налогообложения. То есть и индустриальные парки могут выступать только "ширмой" для приобретения налоговых и таможенных преференций ограниченным кругом компаний для получения конкурентных преимуществ и на внутреннем рынке. Это в свою очередь будет негативно влиять на экономическую конкуренцию внутри страны.

"Сама идея индустриальных парков – это нормально, но предоставляемые паркам преференции создают неконкурентные условия по отношению к бизнесу, который там не работает и не имеет льгот. Такой подход сугубо лоббистский и ничем экономически не оправдан". Владимир Дубровский Старший экономист центра "CASE Украина"

Эксперты уверены, что государство должно создавать нормальный инвестклимат по всей стране, а не пытаться заменить его отсутствие локальными успехами в индустриальных парках.

"Определенное производство может быть точкой роста для отдельного городка или района, но в XXI в. делать ставку на промышленность – это как на сельское хозяйство в XIX в. Это шаг в прошлое. Государство не должно и не может создавать "точки роста". Они появляются сами по себе, и роль государства – создать условия для раскрытия конкурентных преимуществ. Государство должно создать нормальные условия для бизнеса по всей стране. Но уже более 20 лет украинская власть не смогла их создать", – считает Владимир Дубровский .

Перспективы развития

Украина находится в самом начале процесса развития эффективной сети парков. Пока такие примеры исключительно единичны, но они есть. Недавно впервые было ввезено промышленное оборудование с применением стимулов по импортным пошлинам и НДС. Оно уже установлено и готовится к запуску. Поэтому эксперты отрасли ожидают в текущем году рост числа работающих ИП.

"В 2024 году к перечню работающих могут добавиться до 25 парков, которые сейчас ведут активное строительство. Поэтому, с уверенностью можно сказать, что на 10-м году развития ИП количество наконец-то начало перерастать в качество", – говорит Валерий Кирилко.

Позитивные ожидания по поводу перспектив ИП связаны не только с активизацией развития самих парков, но и с высокой заинтересованностью непосредственно инвесторов. Сейчас достаточно существенный спрос от релоцированных предприятий и иностранных производителей стройматериалов, которые ищут себе участки для строительства заводов. Они рассчитывают на программу восстановления, которая создаст большой спрос на стройматериалы.

Кроме того, за последние два года качественные изменения произошли еще на уровне регистрации парков:

Удельный вес в инициативах создания ИП частными компаниями увеличился до 70% против 30% у местных властей.

Почти все парки располагают инвесторами, потенциальными резидентами и управляющими компаниями.



Однако в лучшем случае, то есть при наличии большого количества благоприятных факторов (окончание войны, массовый приход инвесторов и др.), первые положительные результаты работы украинских ИП можно будет увидеть не раньше чем через несколько лет.