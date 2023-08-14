Иностранные инвесторы готовы вкладываться в Украину, несмотря на войну: какие сферы наиболее привлекательны

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, инвесторы из частного сектора готовы вкладывать средства в новые проекты. Наиболее привлекательными сферами являются энергетика, табачная продукция и производство семян и посевного материала.

Об этом говорится в материале немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, в прошлом году валовой внутренний продукт в Украине сократился на 29,5%. "Однако пока на конференциях ломают головы над тем, сколько миллиардов долларов обойдется в восстановление страны, американские финансовые группы, такие как BlackRock, уже заявляют о намерениях инвестиций", - говорится в статье.

Авторы материала признают, что количество инвесторов, готовых инвестировать в Украину во время войны, невелико. Среди примеров - бренды продуктов питания, фармакологии и т.д.

Швейцарская корпорация продуктов питания Nestlé планирует вложить 40 млн. евро в расширение завода по производству лапши быстрого приготовления. Ирландская компания Kingspan собирается в течение пяти лет построить новый завод в Украине стоимостью 200 миллионов евро. Немецкие гиганты Bayer AG и Fixit также объявили о миллионных инвестициях. Табачная корпорация Philip Morris заявила о намерении построить новую фабрику по производству сигарет во Львове.

Philip Morris с первых дней полномасштабного вторжения приостановил свое производство в Харьковской области по соображениям безопасности. Административное здание на территории бывшего завода испытало разрушения от попадания российских ракет. Несмотря на это, для компании является приоритетом. восстановление своих мощностей, так как "в охваченной войной стране сейчас почти каждая третья проданная пачка сигарет произведена нелегально".

Тем не менее, в своих интервью представители Philip Morris больше акцентируют внимание на поддержке украинской экономики.

"Эта инвестиция является сильным сигналом уверенности в украинской экономике, украинском народе и в будущем Украины", - отметил Массимо Андолина, президент европейского региона Philip Morris International.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, новая фабрика, стоимостью 30 млн долларов, будет расположена на западе Украины, недалеко от Львова. Ожидается, что она будет производить около 10 млрд сигарет в год. В компании говорят, что новое место выбирали из соображений безопасности сотрудников и их семей. В этом регионе ракетные удары были менее интенсивными с начала вторжения.

"Наше решение приостановить производство в Харькове с первого дня вторжения объясняется стремлением обеспечить безопасность нашего персонала там", — цитирует издание Массимо Андолину, который отметил усилия корпорации по перемещению сотрудников в те районы Украины, которые меньше пострадали от войны, а также за рубеж.

Вариант строительства новой фабрики в Польше, то есть в более безопасной местности, табачная корпорация отклонила. "Наше решение инвестировать в новое производство в Украине отвечает нашему желанию, чтобы продукция для внутреннего рынка производилась внутри страны", — говорит он, добавляя, что этот шаг также должен стать сигналом для других компаний из-за рубежа инвестировать в Украину.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, многие другие компании уже готовы инвестировать в Украину или хотя рассматривают такие возможности.

К примеру, немецкий производитель строительных материалов Knauf. Компания потеряла свое предприятие в Донецкой области, в которое было инвестировано 200 млн. евро. Однако руководство компании говорит, что Knauf намерена построить новый завод в Украине, как только позволят условия. Поставки для внутреннего рынка поступают с завода под Киевом, который был сначала приостановлен, а затем снова запущен в середине 2022 года. Knauf также размышляет над участием в реконструкции социальных объектов, таких как детские сады, школы, больницы и т.д.

400 миллионов долларов иностранных инвестиций было привлечено только в 2022 году. Такую цифру называет исполнительный директор Украинского агентства по привлечению инвестиций UkraineInvest Сергей Цивкач. И это без учета инвестиции Bayer на 60 млн. долларов в новый семенной завод и 30 млн. долларов от Philip Morris.

Однако эти цифры несоразмерны, если сравнить с общей суммой ущерба, причиненного инфраструктуре Украины, вследствие военной агрессии России.

По оценкам Киевской школы экономики, эта сумма составляет 147,5 млрд долларов по состоянию на май 2023 года.

У Сергея Цивкача есть длинный перечень отраслей, куда он хотел бы привлечь иностранных инвесторов. Среди них вооружение, металлургия, сельское хозяйство, энергетика, фармацевтика, логистика, деревообработка и т.д. Кроме того, во время войны продолжается приватизация имущества, которое сейчас находится в государственной собственности. Это позволит привлечь дополнительное финансирование.

Украинские власти делают многое для того, чтобы успокоить опасения инвесторов. Это касается не только возможного ущерба от войны. В повестке дня также стают старые проблемы: бюрократия, сложное налоговое администрирование и коррупция. В конце июня Зеленский объявил о создании специального суда по искам от иностранных инвесторов. Коррумпированным судьям в будущем грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, украинские инвесторы теперь могут застраховать до 90% потенциального ущерба от военных рисков. Франкфуртский банк развития ProCredit, осуществляющий банковские операции в Украине, стал первым бенефициаром предложения Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (MIGA), члена группы Всемирного банка.

Предварительно Украина достигла согласия с G7 и ЕС по инвестиционным гарантиям. Соглашение предусматривает долгосрочные и "доступные" ссуды от международных финансовых организаций, таких как Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"Понятно, что в нынешней ситуации большое количество иностранных компаний еще не готово инвестировать в Украину", – говорят инвестиционные консультанты Rödl&Partner. Они с пониманием относятся к тем компаниям, кто сомневается перед лицом продолжающихся атак беспилотников. Томаш Фиала, основатель украинской инвестиционной компании Dragon Capital, также не возлагает слишком больших надежд на частных инвесторов. "Например, инвестиционные банки Goldman Sachs и Blackrock поддерживают Украину, однако они ждут окончания войны, прежде чем инвестировать большие суммы средств", – отмечает он.

В то же время, идут разговоры о высоких ожиданиях от Украинского фонда развития, который правительство планирует запустить вместе с американскими финансовыми корпорациями JPMorgan и BlackRock. С таким заявлением выступил Зеленский в начале года в Нью-Йорке. По его словам, фонд призван использовать "инновационные и традиционные финансовые инструменты".

Также было упомянуто об участии великого донора из Австралии: мультимиллиардера и филантропа Эндрю Форреста. Он заявил, что хочет внести в фонд 500 млн. долларов. В ходе конференции по восстановлению Украины в Лондоне Форрест говорил о перспективе еще больших инвестиций, но связывал это с эффективной борьбой против коррупции.