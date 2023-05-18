В Philip Morris заявили о планах запустить альтернативное производство в Украине: что известно

Компания Philip Morris International считает опасным возобновление производства на своей фабрике в Харьковской области и планирует запустить альтернативное производство в Украине.

Об этом сообщил президент европейского региона Philip Morris International (PMI) Массимо Андолина в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем своим долгом запустить собственное альтернативное производство, где мы могли бы возобновить выпуск нашей продукции в Украине", – отметил он.

По его словам, одной из причин этого есть желание самостоятельно производить свой продукт в Украине.

"И во-вторых, потому что мы хотим дать сигнал о нашей преданности Украине и о том, что даже во время войны мы готовы инвестировать в Украину", - подчеркнул представитель компании.

Он уточнил, что в настоящее время компания активно ищет эти альтернативы.

По его словам, на фабрике в Харьковской области нет бомбоубежища, поэтому возвращать туда работников было бы в этих условиях опасно.

Массимо Андолина сообщил, что после остановки фабрики в течение определенного времени PMI поставляла в Украину продукцию с восьми заводов компании за границей. Однако затем в поисках решения, которое позволило бы производить украинский продукт в Украине, было подписано соглашение о производстве продукции компании на мощностях компании "Империал Тобакко" в Киеве, где она сейчас и выпускается.

Комментируя сокращение поставок продукции PMI на украинский рынок в прошлом году на 30% и в первом квартале этого года на 26,7%, Андолина назвал две причины: первая – часть потребителей уехала из Украины, а часть находится сейчас на оккупированных территориях, что обусловило примерно половину потерь, вторая – хроническая проблема теневого рынка табачных изделий.

"Эта проблема снова приобрела значительные масштабы. Об этом мы уже имели достаточно продуктивные разговоры с правительством. Я знаю, что правительство очень активно работает над решением этой проблемы. Но это потребует определенного времени", - отметил он.

Представитель Philip Morris уточнил, что сегодня нелегальные сигареты в Украине составляют значительную часть рынка – около 20%, тем самым государство теряет более 20 млрд грн доходов от нелегального оборота табачной продукции, что примерно равно сумме налогов, которую компания ежегодно платит в бюджет страны.

Говоря об акцизной политике в Украине, президент европейского региона выразил надежду на пересмотр решения украинского парламента убрать из налогового законодательства дифференцированное налогообложение по таким разным товарам, как сигареты и табачные изделия для электронного нагрева (ТВЭНы).



Отвечая на вопрос о позиции Philip Morris по отношению к российскому рынку, он напомнил, что компания еще в первые недели полномасштабной войны заявила о приостановке инвестиций в Россию и запланированных там инноваций, а также о сокращении деятельности в стране. И такое сокращение объемов производства реально произошло.

"Позже мы также объявили о полном уходе с российского рынка. Однако за последний год нормативно-правовая среда в России изменилась таким образом, чтобы максимально усложнить выход из РФ. Для компаний со значительным присутствием на российском рынке с большими активами установлены значительные регуляторные препятствия, делающие выход оттуда почти невозможным… Как только в России наступит благоприятная возможность сделать новый шаг – мы его сделаем", - заявил президент европейского региона PMI.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Филипп Моррис была вынуждена остановить работу фабрики в Харьковской области и сфокусировать все свои усилия на безопасности работников, помогая с эвакуацией им и их семьям.

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