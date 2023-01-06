Филипп Моррис отреагировал на открытие дела АМКУ

В компании "Филипп Моррис Сейлс энд Дистрибьюшн" заявили, что не получали никакого уведомления от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о деле в отношении себя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

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Производитель сигарет заверяет, что утверждения по IQOS являются четкими, достоверными и подтвержденными научно.

"Существуют многочисленные доказательства, которые подтверждают, что, несмотря на то, что IQOS не лишен всех рисков, он является лучшей альтернативой продолжению курить. Такие доказательства включают основательные лабораторные исследования и 10 клинических исследований компании так же как и многочисленные независимые исследования, включая государственных учреждений нескольких стран ЕС, таких как Германия, Бельгия и Нидерланды", - подчеркнули в компании, добавив, что готовы сотрудничать с АМКУ в их расследовании.

Отмечается, что АМКУ только начал процесс установления, является ли подозреваемое нарушение обоснованным.

В "Филипп Моррис Сейлс энд Дистрибьюшн" также напомнили, что достоверность распространенной компанией информации об IQOS уже была подтверждена ранее во время рассмотрения АМКУ заявления с подобными обвинениями другого жалобщика.

"Компания призывает АМКУ и прессу избегать выражения или распространения преждевременных выводов до полного завершения сбора доказательств по делу и соблюдать надлежащие стандарты и принципы права", — добавил производитель IQOS.

Напомним, АМКУ в начале января возбудил дело по признакам совершения ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" нарушения закона "О защите от недобросовестной конкуренции".

Дело начато по заявлению потребителя, который сообщил Комитет, что на протяжении 2018-2021 годов употреблял табачные изделия для электрического нагрева HEETS системы IQOS (производства компании Philip Morris International) и ошибочно считал, что эти продукты более безопасны для его здоровья, чем обычные сигареты.