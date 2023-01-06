Філіп Морріс відреагував на відкриття справи АМКУ

В компанії "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн" заявили, що не отримували жодного повідомлення від Антимонопольного комітету України (АМКУ) про справу відносно себе. Про це йдеться в заяві пресслужби компанії.

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Виробник сигарет запевняє, що твердження стосовно IQOS є чіткими, достовірними та підтвердженими науково.

"Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не є позбавленим усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню курити. Такі докази включають ґрунтовні лабораторні дослідження та 10 клінічних досліджень компанії так само як й численні незалежні дослідження, включаючи державних установ декількох країн ЄС, таких як Німеччина, Бельгія та Нідерланди", — підкреслили в компанії, додавши, що готові співпрацювати з АМКУ у їхньому розслідуванні.

Зазначається, що АМКУ лише розпочав процес встановлення, чи є підозрюване порушення обґрунтованим.

В "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн" також нагадали, що достовірність поширеної компанією інформації про IQOS вже була підтверджена раніше під час розгляду АМКУ заяви з подібними звинуваченнями іншого скаржника.

"Компанія закликає АМКУ та пресу уникати висловлення або поширення передчасних висновків до повного завершення збирання доказів у справі та дотримуватись належних стандартів і принципів права", — додав виробник IQOS.

Нагадаємо, АМКУ на початку січня розпочав справу за ознаками вчинення ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Справу розпочато за заявою споживача, який повідомив Комітет, що впродовж 2018-2021 років вживав тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS системи IQOS (виробництва компанії Philip Morris International) та помилково вважав, що ці продукти є більш безпечними для його здоров’я, ніж звичайні сигарети.