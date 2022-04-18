"Філіп Морріс" ввозитиме сигарети в Україну в упаковках країн ЄС

Компанія "Філіп Морріс Україна" тимчасово імпортуватиме тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу.

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Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу компанії, вся продукція, що імпортується, матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну і дату виробництва.

За словами генерального директора компанії Максима Барабаша, цей захід є надзвичайним.

"Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, як тільки це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", - заявив Барабаш.

Він також зазначив, що з початку війни в Україні компанії "Філіп Морріс" сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1,5 тисячі українців, а також надаємо їм та членам їхніх сімей допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International направила 10 млн доларів США на гуманітарну допомогу. Наші колеги та друзі з 80 країн світу зібрали понад 550 тисяч доларів США на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії", - Додав гендиректор.

Нагадаємо, у березні компанія Philip Morris International (PMI) оголосила, що планує згортати діяльність у Росії.

Зокрема, PMI призупинить заплановані інвестиції в РФ, включаючи запуск усіх нових продуктів, а також інвестиції в комерційну, інноваційну та виробничу діяльність.

Philip Morris International (PMI) працює на українському ринку з 1994 року, виробництво ПрАТ "Philip Morris Україна" було розташоване на тютюновій фабриці у Харківській області.

Компанія виробляє сигарети під назвами Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament та інші, а також реалізує альтернативний тютюновмісний продукт IQOS.

Через військові дії в Україні виробничий центр Philip Morris у Харківській області тимчасово припинив роботу, ланцюжки постачання було порушено.