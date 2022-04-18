"Филипп Моррис" будет ввозить сигареты в Украину в упаковках стран ЕС

Компания "Филипп Моррис Украина" временно будет импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза.

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Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании, вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

По словам генерального директора компании Максима Барабаша, эта мера является чрезвычайной.

"Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасным для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины", – заявил Барабаш.

Он также отметил, что с начала войны в Украине компании "Филип Моррис" уплатили более 2,4 млрд грн акцизного налога.

"Мы продолжаем обеспечивать работой свыше 1,5 тысячи украинцев, а также предоставляем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. Philip Morris International направила 10 млн долларов США на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тысяч долларов США на помощь украинцам, которые пострадали от военного вторжения России", – добавил гендиректор.

Напомним, в марте компания Philip Morris International (PMI) объявила, что планирует сворачивать деятельность в России.

В частности, PMI приостановит запланированные инвестиции в РФ, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность.

Philip Morris International (PMI) работает на украинском рынке с 1994 года, производство ЧАО "Philip Morris Украина" было расположено на табачной фабрике в Харьковской области.

Компания производит сигареты под названиями Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M, Parliament и другие, а также реализует альтернативный табакосодержащий продукт IQOS.

Из-за военных действий в Украине производственный центр Philip Morris в Харьковской области временно прекратил работу, цепочки поставки были нарушены.