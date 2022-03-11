British American Tobacco отказалась от бизнеса в России из-за боязни за свою собственность

Крупнейшая международная сигаретная компания British American Tobacco объявила об уходе с российского рынка, заявив об опасениях за дальнейшую судьбу своей собственности в стране. Об этом говорится в сообщении табачного производителя.

"Мы завершили пересмотр нашего присутствия в России. Контекст очень сложный, исключительно быстро меняющийся и изменчивый. Мы пришли к выводу, что право собственности BAT на бизнес в России больше не является устойчивым в текущих условиях. Сегодня мы инициировали процесс быстрого перевода нашего российского бизнеса", - заявили в компании.

Отмечается, что этот процесс ухода из РФ пройдет в полном соответствии с международными и российскими законами, причем компания пока продолжит платить зарплату своим 2500 российским сотрудникам, а также обещает сделать все возможное, чтобы обеспечить их дальнейшую занятость. После этого BAT прекратит свое присутствие в России.

Учитывая данное сегодняшнее решение и в свете сохраняющейся неопределенности, связанной с Украиной и Россией, а также возможного косвенного влияния на остальную часть группы, British American Tobacco также пересмотрит прогнозные показатели своей деятельности в 2022 году. В частности, теперь ожидается, что рост валютной выручки группы составит от 2% до 4%.

При этом в BAT отмечают, что в 2021 году на Украину и Россию приходилось лишь 3% выручки группы и несколько меньшая доля скорректированной прибыли от операционной деятельности.

Напомним, что накануне British American Tobacco заявила, что приостанавливает производство в Украине ввиду ситуации с безопасностью из-за войны, однако продолжит работать в России.

При этом другой табачный гигант Philip Morris International объявил, что намерен сворачивать деятельность в России, в частности приостановит запланированные инвестиции в РФ, включая запуск всех новых продуктов, а также инвестиции в коммерческую, инновационную и производственную деятельность.

Отметим при этом, что 7 марта, первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генерального совета правящей в РФ партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил национализировать производства компаний, объявляющих о своем выходе и закрытии производств в России во время ведущейся ею войны против Украины.

10 марта заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент и бывший премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных компаний.