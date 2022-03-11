British American Tobacco відмовилася від бізнесу в Росії через побоювання за свою власність

Найбільша міжнародна сигаретна компанія British American Tobacco оголосила про вихід з російського ринку, заявивши про побоювання за подальшу долю своєї власності в країні. Про це йдеться у повідомленні тютюнового виробника.

"Ми завершили перегляд нашої присутності в Росії. Контекст дуже складний і виключно швидко змінюється. Ми дійшли висновку, що право власності BAT на бізнес у Росії більше не є стійким у поточних умовах. Сьогодні ми ініціювали процес швидкого переходу нашого російського бізнесу", - Заявили в компанії.

Зазначається, що цей процес виходу з РФ пройде у повній відповідності до міжнародних та російських законів, причому компанія поки що продовжить платити зарплату своїм 2500 російським співробітникам, а також обіцяє зробити все можливе, щоб забезпечити їх подальшу зайнятість. Після цього BAT припинить свою присутність у Росії.

Враховуючи це сьогоднішнє рішення і у світлі невизначеності, пов'язаної з Україною та Росією, а також можливого непрямого впливу на решту групи, British American Tobacco також перегляне прогнозні показники своєї діяльності у 2022 році. Зокрема, тепер очікується, що зростання валютної виручки групи складе від 2% до 4%.

При цьому в BAT зазначають, що у 2021 році на Україну та Росію припадало лише 3% виручки групи та дещо менша частка скоригованого прибутку від операційної діяльності.

Нагадаємо, що напередодні British American Tobacco заявила, що зупиняє виробництво в Україні через ситуацію з безпекою через війну, проте продовжить працювати в Росії.

При цьому інший тютюновий гігант Philip Morris International оголосив, що має намір згортати діяльність у Росії, зокрема, призупинить заплановані інвестиції в РФ, включаючи запуск усіх нових продуктів, а також інвестиції в комерційну, інноваційну та виробничу діяльність.

Зазначимо при цьому, що 7 березня, перший заступник голови Ради Федерації і секретар генеральної ради правлячої в РФ партії "Єдина Росія" Андрій Турчак запропонував націоналізувати виробництва компаній, які оголошують про свій вихід та закриття виробництв у Росії під час її війни проти України.

10 березня заступник голови Ради безпеки, колишній президент і колишній прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд уже займається опрацюванням заходів, до яких входить банкрутство та націоналізація майна таких іноземних компаній.