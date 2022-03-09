British American Tobacco призупинила бізнес в Україні та продовжить працювати в РФ

Виробник цигарок British American Tobacco вирішив призупинити виробництво в Україні через безпекову ситуацію у зв'язку з війною, проте продовжує працювати в Росії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми глибоко стурбовані конфліктом в Україні. Безпека та благополуччя наших людей там і у всьому регіоні є нашим головним пріоритетом. У нас підприємства на 1000 осіб в Україні та на 2500 у Росії. Наші думки з ними всіма у цей неймовірно скрутний час", - заявили у B.A.T.

Зазначається, що в Україні компанія призупинила всі ділові та виробничі операції та надає всю можливу підтримку та допомогу співробітникам, включаючи допомогу у переїзді та тимчасовому розміщенні, а підприємства групи у країнах, що межують з Україною, надають їм гуманітарну допомогу.

У той же час сигаретний гігант заявляє, що продовжить працювати в РФ, де в нього розташовані значні виробничі потужності та багато співробітників по всій країні, про яких слід потурбуватися.

"Наш бізнес у Росії продовжує працювати. В якості ключового принципу ми зобов'язані дбати про всіх наших співробітників у цей надзвичайно складний і невизначений час для них та їхніх сімей", - кажуть у компанії.

Однак усі заплановані капіталовкладення в Росії у B.A.T. вирішили призупинити, зосередившись на наявному виробництві тютюнових виробів, включаючи вироби для електронного нагрівання.

"Крім того, ми масштабуємо нашу діяльність відповідно до поточної ситуації, у тому числі раціоналізуємо нашу маркетингову діяльність. Ця складна ситуація, що стрімко розвивається, вимагає від нас постійної оцінки широкого кола факторів і міркувань", - заявили в компанії.

При цьому в British American Tobacco запевняють, що дотримуються і будуть дотримуватися надалі всіх міжнародних санкцій, пов'язаних з нинішнім конфліктом, у повному обсязі.