British American Tobacco приостановила бизнес в Украине и продолжит работать в РФ

Производитель сигарет British American Tobacco решил приостановить производство в Украине ввиду ситуации с безопасностью из-за войны, однако продолжает работать в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы глубоко обеспокоены конфликтом в Украине. Безопасность и благополучие наших людей там и во всем регионе является нашим главным приоритетом. У нас предприятия на 1000 человек в Украине и на 2500 в России. Наши мысли с ними всеми в это невероятно трудное время", - заявили в B.A.T.

Отмечается, что в Украине компания приостановила все деловые и производственные операции и оказывает всю возможную поддержку и помощь сотрудникам, включая помощь в переезде и временном размещении, а предприятия группы в странах, граничащих с Украиной, оказывают им гуманитарную помощь.

В то же время сигаретный гигант заявляет, что продолжит работать в РФ, где у него расположены значительные производственные мощности и множество сотрудников по всей стране, о которых сейчас следует позаботиться.

"Наш бизнес в России продолжает работать. В качестве ключевого принципа мы обязаны заботиться обо всех наших сотрудниках в это чрезвычайно сложное и неопределенное время для них и их семей", - говорят в компании.

Однако все запланированные капиталовложения в России в B.A.T. решили приостановить, сосредоточившись на имеющемся производстве табачных изделий, включая изделия для электронного нагревания.

"Кроме того, мы масштабируем нашу деятельность в соответствии с текущей ситуацией, в том числе рационализируем нашу маркетинговую деятельность. Эта стремительно развивающаяся и сложная ситуация требует от нас постоянной оценки широкого круга факторов и соображений", - заявили в компании.

При этом в British American Tobacco заверяют, что соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все международные санкции, связанные с нынешним конфликтом, в полном объеме.