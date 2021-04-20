"Бритиш Американ Тобакко" добилась отмены в Верховном суде штрафа АМКУ в 80 млн грн

Верховный суд 15 апреля удовлетворил требования ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" в деле об обжаловании решения Антимонопольного комитета о наложении на компанию штрафа в размере 80 млн грн за якобы совершенное нарушение законодательства по защите экономической конкуренции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Наконец-то мы добились истины по делу и защитили свой имидж законопослушного и одного из крупнейших налогоплательщиков. Мы не сомневались в своей правоте, однако нам пришлось приложить немало усилий и потратить время, чтобы правда восторжествовала. Это важное достижение и для всей Украины, которое демонстрирует, что судебная система способна защищать права иностранных инвесторов, которые здесь работают", — прокомментировал гендиректор БАТ Кахабер Бенидзе.

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Отметим, что 23 февраля Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу Прилукской табачной фабрики British American Tobacco о наложении на нее АМКУ штрафа в размере 450 млн грн.

В свою очередь, "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" 26 января проиграла апелляцию по штрафу в 80 млн грн в том же Северном апелляционном хозсуде. Несмотря на то, что компания свою вину за вменяемые нарушения не признала, ранее она заплатила штраф во избежание начисления пени.

Напомним, в октябре 2019 года АМКУ наложил штрафы на ряд на производителей и дистрибьюторов сигарет в общей сумме 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке.

В частности, суммы штрафов составили: "Тедис Украина" — 3,4 млрд грн, "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" — 370 млн грн, "Филипп Моррис Украина" — 810 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Украина" — 430 млн грн, "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" — 490 млн грн, "Империал Тобакко Продакшн Украина" — 170 млн грн, "Империал Тобакко Юкрейн" — 290 млн грн, "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" — 80 млн грн, АО "Табачная компания "B.A.T.-Прилуки" — 450 млн грн.

2 февраля Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "Тедис Украина", отменив наложение на нее штрафа в 3,4 млрд грн, который компания не платила.