Бизнес 1 час назад

Таможня проверяет магазины Duty Free в аэропорту "Киев": заподозрила контрабанду сигарет

В департаменте Гостаможни по борьбе с контрабандой обратили внимание на оформление через аэропорт 650 тонн сигарет

Аэропорт "Киев". Фото: сайт аэропорта Аэропорт "Киев". Фото: сайт аэропорта
Аэропорт "Киев". Фото: сайт аэропорта

Киевская таможня проводит проверку соблюдения таможенного режима беспошлинной торговли держателями магазинов формата Duty Free, работающих в пункте пропуска в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"), при реализации ими табачных изделий.

Как говорится в сообщении ведомства, приказ №61 о проведении специальных мероприятий подписала 7 апреля исполняющая обязанности начальницы Киевской таможни Евгения Романчикова. Проверка проводится комиссией в составе должностных лиц структурных подразделений таможни под ее личным контролем.

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Отмечается, что конечным сроком работы комиссии определено 26 апреля. Основанием же для проведения проверки названо письмо исполняющего обязанности директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Государственной таможенной службы от 1 апреля.

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В результате аналитико-поисковой работы департаментом был зафиксирован факт таможенного оформления таможенным постом "Аэропорт "Киев" значительного количества деклараций типа ІМ 72 АА (ДЕ) с общим количеством сигарет почти 510 млн штук и общим весом более 650 тонн", — говорится в сообщении.

Отметим при этом, что неделей ранее появилась информация, будто Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о санкциях против депутата Верховной Рады от "Слуги народа", заместителя главы налогового комитета Андрея Холодова из-за контрабанды сигарет. До этого, 2 апреля, санкции были введены против десяти граждан, которых президент Владимир Зеленский назвал крупнейшими украинскими контрабандистами. Новое заседание СНБО по контрабандистам анонсировано Офисом президента на четверг, 15 апреля.

Напомним также, что в конце февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на контрабанде сигарет на 1,5 млн грн.

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