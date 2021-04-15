Таможня проверяет магазины Duty Free в аэропорту "Киев": заподозрила контрабанду сигарет

Киевская таможня проводит проверку соблюдения таможенного режима беспошлинной торговли держателями магазинов формата Duty Free, работающих в пункте пропуска в аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны"), при реализации ими табачных изделий.

Как говорится в сообщении ведомства, приказ №61 о проведении специальных мероприятий подписала 7 апреля исполняющая обязанности начальницы Киевской таможни Евгения Романчикова. Проверка проводится комиссией в составе должностных лиц структурных подразделений таможни под ее личным контролем.

Отмечается, что конечным сроком работы комиссии определено 26 апреля. Основанием же для проведения проверки названо письмо исполняющего обязанности директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Государственной таможенной службы от 1 апреля.

В результате аналитико-поисковой работы департаментом был зафиксирован факт таможенного оформления таможенным постом "Аэропорт "Киев" значительного количества деклараций типа ІМ 72 АА (ДЕ) с общим количеством сигарет почти 510 млн штук и общим весом более 650 тонн", — говорится в сообщении.

Отметим при этом, что неделей ранее появилась информация, будто Совет национальной безопасности и обороны готовит решение о санкциях против депутата Верховной Рады от "Слуги народа", заместителя главы налогового комитета Андрея Холодова из-за контрабанды сигарет. До этого, 2 апреля, санкции были введены против десяти граждан, которых президент Владимир Зеленский назвал крупнейшими украинскими контрабандистами. Новое заседание СНБО по контрабандистам анонсировано Офисом президента на четверг, 15 апреля.

Напомним также, что в конце февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на контрабанде сигарет на 1,5 млн грн.