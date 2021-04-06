Общество 20 минут назад

На границе Украины и Польши выявили контрабандную одежду на 25 млн грн (ФОТО)

Вещи пытались ввезти в Украину, предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба МВД Фото: пресс-служба МВД
Фото: пресс-служба МВД

Совместная группа сотрудников Луцкого пограничного отряда, СБУ и Государственной таможенной службы обнаружили на пункте пропуска Ягодин незадекларированные товары на сумму более 25 млн грн.

Как сообщает пресс-служба МВД, вещи пытались ввезти в Украину, предварительно скрыв среди груза гуманитарной помощи.

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Среди "гуманитарки" правоохранители обнаружили 16 262 единицы новой одежды разных брендов, не было указано в товаросопроводительных документах.

Выявить незаконную сделку удалось в результате применения профилей риска возможного незаконного перемещения товаров через границу.

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Товар, который, по предварительной оценке стоит 25,775 млн грн, изъят сотрудниками таможни.

Ранее сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц Министерства иностранных дел Украины, которые использовали официальные документы для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.

Напомним, 28 февраля двое сотрудников посольства Украины в Польше были задержаны на границе при попытке провезти на служебном автомобиле контрабандный груз.

По информации Государственного бюро расследований, следователи его теруправления во Львове по наводке СБУ разоблачили противоправную деятельность организованной группы лиц, в которую входят действующие и бывшие сотрудники посольства в Польше, а также военнослужащий управления Государственной службы специальной связи и защиты информации в Закарпатской области.

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