Соцопрос: украинцы покупали бы легальные сигареты вместо нелегальных, если бы они были дешевле

Социологическая компания Info Sapiens провела опрос по нелегальному рынку сигарет.

По мнению 78% курильщиков, если бы цена легальных и нелегальных сигарет была одинакова, они предпочли бы легальные сигареты.

Еще 7% сказали, что покупают только легальные сигареты. В общей сложности только 4% сказали, что купили бы нелегальные сигареты по той же цене, что и легальные, если бы они продавались в удобном месте.

При этом 39% курильщиков не уверены, что смогут отличить нелегальные сигареты от легальных.

8% курильщиков и 6% населения считают, что государство прилагает достаточно усилий для борьбы с нелегальными сигаретами. Абсолютное большинство как курильщиков (73%), так и населения (78%) считают, что усилий государства недостаточно или что их нет вообще.

Согласно результатам исследования, 56% курильщиков видели нелегальные сигареты в продаже: 27% – раз в неделю или чаще, 7% – несколько раз в месяц, 18% – реже, чем раз в месяц и еще 4% видели, но не уточнили частоту.

87% курильщиков считают, что сознательно покупают нелегальные сигареты из-за того, что они дешевле; 7% считают причиной то, что они продаются в удобных местах, и ​​еще 7% — то, что они лучше по качеству.

"Курильщики несколько реже признают проблемы, которые порождает нелегальный рынок сигарет, чем некурящие. Так, по мнению населения Украины, основными проблемами, порождающими нелегальный рынок сигарет, является привлечение молодежи к курению из-за их доступности и дешевизны (38% граждан отметили эту проблему, тогда как среди курильщиков только 28%), неизвестное влияние на здоровье населения из-за сомнительного качества (34% и 29% соответственно) и потери поступлений в бюджет (32% и 33% — здесь мнения курильщиков и некурящих совпали). Также 24% граждан в целом и 26% курильщиков считают нелегальные сигареты наиболее важным источником финансирования организованной преступности", — сообщают социологи.

Абсолютное большинство курильщиков – 77% – считают, что государству, легальному бизнесу, обществу нужно бороться с нелегальным рынком сигарет. Среди некурящих эта доля составляет 91%, а среди населения – 87%.

"Если население чаще всего считает, что для борьбы с нелегальным рынком сигарет нужна более эффективная работа правоохранительных органов (40%), то курильщики чаще считают, что нужно прекращение роста цен на сигареты (49%)", — к такому выводу пришли в Info Sapiens.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла законопроект №4358 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака”.