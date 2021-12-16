Верховная Рада одобрила антитабачный законопроект для ужесточения рынка табачных изделий и электронных сигарет

Закон №4358 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака” поддержали конституционным большинством – 317 народных депутатов проголосовали за то, чтобы защитить украинцев, прежде всего детей от вреда табака и электронных устройств для курения.

Инициатором антитабачного законопроекта №4358 является народный депутат Украины Лада Булах и поддержана Главой профильного Комитета Михаилом Радутким. Нормы антитабачного законопроекта поддержали Минздрав Украины, международные и украинская антитабачная общественность.

Нормы законопроекта основываются на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и Директивой 2014/40/ЕС, которые предусматривают ограничения на применение табачной индустрии маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда.

Законом предусмотрено:

Запрет на курение устройств для нагрева в общественных местах. Медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут иметь картинку с обеих сторон и увеличатся с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, проводимую Минздравом.

Внедряется запрет продажи сигарет с разнообразными вкусами (например, фруктов или сладостей).

Запрет на рекламу, спонсорство и продажу лицам в возрасте до 21 года электронных сигарет, ТВЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;

Введение процедуры отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.



Напомним, что в июне этого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении комплексный антитабачный законопроект №4358.