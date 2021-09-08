Курить уже не модно: как унижают курильщиков в Европе и собираются это делать в Украине

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз для здоровья населения, когда-либо существующих в мире. Никотин, который содержится в сигаретах, входит в ТОП-5 самых опасных наркотиков наряду с героином, кокаином, барбитуратами и алкоголем.

Никотин, как и кокаин, является алкалоидом, который оказывает негативное физиологическое действие на организм человека, преимущественно на его нервную систему. При вдыхании сигаретного дыма никотин через легкие всасывается в кровь, затем транспортируется в мозг, чем возбуждает некоторые отделы парасимпатической нервной системы.



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Таким образом у курильщиков отмечается повышение частоты и силы сердцебиения, усиление слюноотделения и перистальтики кишечника. Многочисленные научные исследования подтверждают, что курение приводит к ряду сердечно-сосудистых заболеваний и возникновению врожденных дефектов. Женщины, употребляющие никотин во время беременности, увеличивают риск заболевания своих будущих детей диабетом 2 типа, ожирением, гипертонией, а также повышают шансы получить различные нейроповеденческие дефекты, дыхательную дисфункцию и бесплодие.

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Большинство электронных сигарет также содержат никотин. Недавнее исследование CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США — Delo.ua) показало, что 99% электронных сигарет, продаваемых в США, содержат никотин, который может нанести вред развивающемуся мозгу подростка.

Мозг человека развивается примерно до 25 лет, а курение сигарет (в том числе и электронных) в подростковом возрасте может нанести вред тем частям мозга, которые контролируют внимание, обучаемость, настроение и контроль над импульсами. Каждый раз, когда создается новое воспоминание или изучается новый навык, между клетками мозга устанавливаются более сильные связи — синапсы. Курение же ослабевает их создание. Помимо этого употребление никотина в подростковом возрасте может увеличить риск зависимости от других наркотиков в будущем.

Именно поэтому, осознав всю опасность массового распространения среди населения привычки ежедневно употреблять никотин, страны одна за одной стали вводить множество мер по борьбе с эпидемией табакокурения. А в последнее время эти меры стали еще более жесткие. И это стало приносить свои плоды — курить становится не модно, но даже в каком-то смысле унизительно. Какими же методами многим странам удалось достичь такого эффекта?

Европа и США: курить дорого и сложно

Кафедра экономики образа жизни Британского Института экономики (Institute of Economic Affairs) обнародовала исследование рейтинга "стран-нянек" Nanny State Index 2021, власти которых сильнее всего мешают своим жителям предаваться вредным привычкам — курить табак и электронные сигареты. Степень "заботы" авторы исследования измеряли по имеющимся в государствах запретам, ограничениям на рекламу, намеренной установке высоких цен на вредные товары или большим налогам на них, начисляя за это определенное количество баллов. Данные ученые брали из официальных открытых источников, актуальных на март 2021 года.

Согласно результатам данного исследования, на сегодняшний день к наименее лояльным к курению табака странам относятся Великобритания, Финляндия и Норвегия.

Так, в Великобритании запрещена реклама любых видов табака и их демонстрация на витринах, нет автоматов для продажи табачных изделий, а все сигареты представлены в одинаковых пачках без брендирования. При этом, как и в большинстве европейских стран, тут запрещен и снюс — измельченный табак в подушечках, которые помещают под губу.

Табу на курение в общественных местах в стране распространяется также и на автомобили, перевозящие пассажиров в возрасте до 18 лет. Именно Великобритания стала первой страной в ЕС, где ввели графические предупреждения о вреде курения на упаковках. Аналитики отмечают, что на данный момент в Великобритании вторая по величине ставка табачных пошлин (хотя с поправкой на доход она падает до седьмого места), а также самая высокая ставка налога на нагретый табак — 272 евро (8540 грн) за килограмм. Данные нормы привели к тому, что за последние 16 лет количество курящего населения в Британии снизилось с 45% до 14,1%.

В Лондоне сигареты продаются в супермаркетах и киосках, но узнать об этом достаточно сложно, так как они закрыты от всеобщего обозрения в специальных отделениях, рассказала Delo.ua жительница Великобритании Лорена Вайпан. Поэтому, чтобы купить сигареты, нужно точно знать, что именно ты хочешь. Рекламы сигарет нигде нет, напротив, повсюду антиреклама, вплоть до самих пачек сигарет, где размещены картинки о том, как курение уничтожает человеческие органы. Цены на самые дешевые сигареты здесь стартуют от 5-6 фунтов (184-221 гривен), на слим — от 13 фунтов (480 гривен).

В Великобритании в супермаркетах табачные изделия закрыты от всеобщего обозрения в специальных отделениях. Фото: Conveniencestore

"Из-за высокой цены на сигареты простые рабочие покупают табак и крутят себе самокрутки, так выходит дешевле. Электронные сигареты еще несколько лет назад были очень модными, но после распространения информации о том, что они даже вреднее обычных, их почти нигде не видно. Вообще здесь курят гораздо меньше, чем в Украине. Однако на различных мероприятиях часто курят марихуану и кальян", — рассказала британка.

Очень строго регулируют курение и в Норвегии — страна занимает первое место в мире по нетерпимости к электронным сигаретам. Они здесь продаются, но, как и обычные, только за закрытой витриной.

А вот никотиносодержащие жидкости в Норвегии продавать и вовсе запрещено. В Норвегии вейпинг запрещен во всех местах, где запрещено и курение обычных сигарет — а доставать сигареты нельзя во всех барах, ресторанах, правительственных зданиях и офисах. Рекламировать любые товары для курения тут нельзя, а производители должны облачать свой продукт только в одинаковые упаковки без бренда. В то же время здесь разрешен снюс — в Норвегии он более популярен, чем сигареты. За последние десять лет курящих норвежцев стало вдвое меньше — каждый день курят только 9% норвежцев, тогда как употребляют снюс — 13%.

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Как рассказал Delo.ua бизнес-консультант из Норвегии Андерс Педерсен, при покупке снюса необходимо предоставить документы, чтобы подтвердить свое совершеннолетие.

"У нас в стране мало кто курит, я очень редко вижу курящих. Но распространен снюс: этот вид табака и обычные сигареты продаются в магазинах, но на их продажу наложены возрастные ограничения, поэтому у покупателей в обязательном порядке проверяют удостоверения. При этом табачные изделия запрещено выкладывать на витрины — их выдают только по просьбе. Пачка сигарет стоит около 8 евро (251 грн). Электронные сигареты продаются вообще в отдельных магазинах, но они не очень распространены", — рассказал Андерс.

В Норвегии на пачках сигарет нанесены медицинские предупреждения о вреде курения. Фото: Untobaccocontrol

Третьей в рейтинге стран с самыми жесткими ограничениями на табакокурение является Финляндия. По данным исследования, цель политики Финляндии по борьбе против табака — сделать страну не только свободной от табачного дыма, но и вовсе без никотина. Согласно закону, вступившему в силу в 2016 году, в Финляндии запрещено курить в автомобилях с детьми до 15 лет. Также запрещен бездымный табак, торговые сигаретные автоматы, открытая выкладка табачных изделий и электронных сигарет. Запрет также наложен на их рекламу.

При этом розничные сети для торговли табачными изделиями должны получить лицензию, которая с 2016 года выросла в цене с целью снизить количество ее приобретения. Примечательно также, что в Финляндии жилищные кооперативы имеют возможность самостоятельно запретить на своей территории курить даже на балконах домов и во дворах.

Сотрудник одной из финляндских логистических компаний Аллан Ниеми отметил, что в стране курение не распространено благодаря тому, что для этого нет подходящих условий.

"Сигареты в Финляндии очень дорогие — самые дешевые стоят около 8 евро (250 гривен), но есть и по 12 (377 гривен). Не все готовы отдавать столько денег на вредную привычку. При этом сигареты постоянно дорожают, поэтому курящие часто прибегают к тому, чтобы заказывать их из других стран — например, из Эстонии или России. Курить можно только в специальных местах и нельзя закурить в кафе, парках, во дворах и даже на своих балконах. Если соседи услышат неприятный запах и будут против, они могут пожаловаться в домовой кооператив, где курящему жильцу могут вынести предупреждение. Через три таких замечания могут просто выселить", — говорит Аллан.

В Финляндии открытая выкладка табачных изделий запрещена. Фото: Yle

Реклама табачных изделий в Финляндии, соответственно, запрещена. Зато часто можно встретить рекламу жвачек, якобы стимулирующих бросить курить.

По словам Аллана Ниеми, несмотря на это, в Финляндии все же можно встретить курящую молодежь, но за последние 20 лет ее количество уменьшилось примерно с 70% до 10%. Власти же перед собой поставили цель снизить этот показатель вовсе до 5%. Тем временем, достаточно распространено в Финляндии и потребление снюса, особенно среди несовершеннолетних, однако зачастую потребители добывают снюс нелегальным способом, так как его распространение в Финляндии запрещено. Поэтому школьники его покупают в социальных сетях или на черном рынке.

В США первые полноценные запреты на курение в общественных местах были введены в трех округах Калифорнии в 1990 году. Уже в 2006 году Департамент здравоохранения и социальных служб США опубликовал данные, которые были подтверждением улучшения показателей здоровья детей, растущих в бездымной среде, где на 4% меньше курильщиков, чем в среднем по стране. При этом, согласно отчету, ограничительные меры к табакокурению в Калифорнии способствовали распространению запретов на курение и в других регионах США.

К 2012 году более половины населения США проживало в районах, где действовал полный запрет курения на территории как минимум одного типа общественных мест — рестораны, бары, рабочие пространства. При этом общенациональной политики по этому вопросу в США никогда не существовало: каждый штат имел право устанавливать собственные ограничения. Например, в Иллинойсе курение разрешено лишь в частном жилище или в автомобиле, а также в специальных гостиничных номерах. В Нью-Йорке штраф за курение в общественном месте или в служебном транспорте достигает тысячи долларов. Также стоит отметить, что одной из основных мер борьбы с курением в США является значительное увеличение стоимости медицинской страховки для никотинозависимых граждан.

В конце ноября 2019 года городские власти Нью-Йорка полностью запретили ароматизированные электронные сигареты и ароматизаторы к ним. Ранее в более чем 30 странах 450 человек столкнулись с сильным недомоганием после курения электронных сигарет, а 6 умерло, предположительно, после курения вейпа.

По словам врача из США Шеннона Миллера, в Техасе можно купить обычные сигареты в супермаркете, а электронные сигареты в супермаркетах не продают, только в специальных магазинах. При продаже у покупателя обязательно просят показать ID (удостоверение личности). При этом рекламы табака нигде нет, только антиреклама. В общественных местах никто не курит, но некоторые курят в своих автомобилях.

В США табачные изделия продают в специальных магазинах. Фото: Ny.racked

Украинец Артур Милютин на протяжении года работал в США и не нашел в традиционном продуктовом магазине табачных изделий, так как их продают в специальных отделах.

"Я жил в США в небольшом городе в Северной Дакоте. Во всех местных продуктовых магазинах и в соседнем Фарго в продаже табачных изделий не было вообще. Но рядом с каждым супермаркетом был отдельный вход в небольшой магазин, где можно купить сигареты, но при условии предоставления удостоверения личности. Похожая ситуация и в Калифорнии, где я был. Если сравнивать с Украиной, в США я не встречал киосков с сигаретами, там нет такой беспредельной продажи табака на каждом углу для каждого", — отметил Артур.

В США при покупке табачных изделий нужно предъявить удостоверение личности. Фото: Ny.racked

Украина: курить свободно осталось недолго

Украина в вопросе курения сегодня — одна из самых свободных стран. В Украине можно купить сигареты прямо в киоске чуть ли не на каждом городском квартале, в продуктовых магазинах и других торговых точках, барах и ресторанах. Во многих заведениях общественного питания помимо еды можно заказать кальян и курить его на улице вне помещения.

В Украине табачные изделия продаются на каждом углу. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Последние ограничения на табакокурение в Украине вводились более 9 лет назад. Это запрет на курение в общественных местах, запрет любой рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий и торговых марок, обязанность наносить на пачках сигарет медицинские предупреждения о вреде курения размером 50% от площади пачка с графическим рисунком. Кроме того, с 2018 года в нашей стране поэтапно повышается акциз на табачные изделия.

Благодаря принятым эффективным нормам защиты населения от влияния табачных компаний с 2010 до 2017 года ежедневного курения среди взрослых в возрасте 15+ снизилось на 20% (с 25 до 20 процентных пункта), а среди детей 13-15 на 23% (с 19 до 15 процентных пункта).

Однако с появлением табачных изделий для нагревания и электронных устройств к ним табачные компании полностью обошли антитабачное законодательство и вновь получили возможность агрессивно продвигать свою продукцию среди подростков и молодежи.

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Как следствие по данным Киевского международного института социологии, несмотря на то, что динамика части курильщиков в Украине снижается в возрастной группе 18-30 лет количество курящих впервые за 10 лет стремительно увеличилось: если в 2019 году их было 27,6%, то в 2020-м — уже 30,4%.

В Украине, вопреки запретам, люди продолжают курить в общественных местах. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Однако в 2021 году ситуация может измениться. В июне Верховная Рада Украины приняла в первом чтении комплексный антитабачный законопроект №4358 "Об охране здоровья населения от вредного влияния табака". Документ поддержали конституционным большинством 339 народных депутатов.

Что поменяется в случае, если данный закон будет окончательно принят и подписан президентом Зеленским? Среди основных нововведений, которые предлагает законопроект № 4358, можно выделить, в частности, запрет на курение устройств для нагрева табака во всех общественных местах (школах, больницах, рабочих местах и заведениях общественного питания) наравне с ранее принятым запретом на курение сигарет.

Люди курят на вокзалах, остановках на улице и среди детей. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Будет запрещено указывать количество смол и никотина в табачных продуктах так как табачные компании используют как информацию для потребителя, что сигареты с меньшим количеством смол менее опасны и это вводит потребителя в заблуждение. Вместо этого будет наноситься информация о том, что табачные изделия имеют соединения, которые вызывают рак.

Под запретом будут формулировки, указывающие, что продукт "менее вреден", чем сигареты, а также, что он имеет преимущества, связанные с жизненной силой, энергичностью, оздоровлением и омоложением. Нельзя будет отмечать вкус или его отсутствие. Привлекать покупателей нельзя будет и отметками о том, что продукт не влияет пагубно на окружающую среду или быстро разлагается.

В Украине в некоторых магазинах продают сигареты несовершеннолетним. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Если депутаты документ примут, в Украине не разрешат продавать также табачные изделия с витаминами и кофеином, поскольку они создают иллюзию, что курение укрепляет здоровье или делает человека энергичнее. То же касается добавок, облегчающих курение или делающих дым цветным. А чтобы курящие лучше понимали последствия употребления никотина, медицинские предупреждения в картинках на упаковках предлагают размещать с двух сторон и увеличить их размер до 65% от площади пачки. Такие же предупреждения о вреде будут размещены и на упаковках стиков для электронных сигарет, но размером до 30% от площади упаковки. Кроме того, хотят запретить делать скидки на такие продукты.

Авторы законопроекта также хотят бороться с популярностью у украинцев электронных сигарет. Документ полностью ликвидирует рекламу и спонсорство брендов электронных устройств для курения на теле- и радиопередачах, театральных и спортивных мероприятиях (что сегодня является одним из основных способов табачного бизнеса рекламировать себя), запретит продавать несовершеннолетним стики для систем нагревания табака "айкос", "гло" и других и курить их в общественных местах.

В Украине часто можно встретить рекламу табачных изделий. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Кроме того, будет запрещена продажа сигарет с различными вкусами, например, фруктов или сладостей. Как говорят активисты общественной организации "Життя", принимавшие участие в разработке "антитабачного" законопроекта, это — приманка для привлечения детей к курению.

За нарушение норм "антитабачного" закона депутаты предлагают установить штрафы от 1 тысячи грн до 50 тысяч грн за каждый отдельный факт нарушения.

Но и таких норм, считают в ОО "Життя", недостаточными: активисты организации настаивают, что законопроект нужно "усилить" ко второму чтению, дополнив его еще несколькими нормами.

Во-первых, запретом выкладки сигарет на витринах, поскольку это — форма рекламы.

Во-вторых, необходимо обязать производителей изделий для нагрева табака размещать на своих продуктах медицинские предупреждения размером до 65% от площади пачки — как и в случае с обычными сигаретами. По аналогии с ними предлагают запретить для таких продуктов и ароматизированные добавки.

Однако у отдельных норм документа есть и противники — например, в комитетах Верховной Рады рассматривают правку, которая позволит сохранить продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет. В ОО "Життя" настаивают, что запрет все же необходим, ведь по данным исследований, около 80% детей употребляют именно электронные сигареты со вкусами и запахами фруктов.

В Украине выкладка сигарет в точках продаж открытая. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Кроме того, отдельные нардепы хотят убрать из проекта запрет рекламы устройств для потребления табачных изделий и все же разрешить курить IQOS и Glo в офисах, кафе, магазинах и развлекательных заведениях.

Исполнительный директор ОО "Життя" Лилия Олефир отметила, что нормы, которые прописаны в законопроекте №4358, особенно касающиеся больших предупредительных картинок на пачке сигарет, очень важны, так как они как превентивный механизм влияют на тех, кто еще не начал курить.

"Сейчас мы видим на пачках сигарет картинки, которые уже потеряли свою актуальность и никого не пугают, поэтому нужны новые картинки, которые используются в странах ЕС, которые способствуют предотвращению распространения курения среди молодежи. После принятия данного законопроекта производители будут обязаны заменить их на новые изображения", — говорит Лилия Олефир.

В Украине сигареты продаются в продуктовых магазинах. Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

По ее словам, когда любая страна принимает жесткие антитабачные меры, они смотрят на ранее проведенные исследования и практику других стран. Когда депутаты зарегистрировали и проголосовали в первом чтении данный законопроект, они были информированы, что никто не придумывает эти нормы, так как они заложены в рамках конвенции ВОЗ. Более 190 стран ратифицировали данную конвенцию и постепенно внедряют ее нормы.

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"Сейчас большинство стран ЕС уже сделали оценку, как внедренные нормы положительно повлияли на снижение распространения курения. Согласно отчету, распространенность курения в государствах ЕС среди людей от 15 лет и старше уменьшилась с 26% в 2014 году и до 23% в 2020 году. А распространенность курения среди подростков и молодежи уменьшилась с 29% в 2017 году до 20% в 2020 году, что указывает на положительный результат внедрения этих норм", — констатирует эксперт ОО "Життя".

Учитывая уровень распространенности курения в Украине, в ОО "Життя" уверены, что внедрение норм в Украине, которые прописаны в законопроекте №4358 — это не прихоть, а острая необходимость, которая позволит остановить растущий тренд и моду на курение среди украинской молодежи, тем самым сохранив здоровье граждан в стране, где уровень смертности не позволяет медлить с адекватными решениями.

Наталья Лошакова и Мария Пирогова, специально для Delo.ua