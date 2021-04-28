В Украине предлагают запретить жевательный табак и вкусовые курительные смеси

В среду, 28 апреля 2021 года, Кабинет Министров на своем заседании одобрил изменения в антитабачное законодательство. Так, правительством внесены поправки в Закон об охране здоровья населения от вредного влияния табака, согласно которым для производителей и импортеров предусмотрены ряд запретов, в том числе продажа и производство табачных изделий со вкусом, массовая реклама и усиливается контроль над электронными сигаретами.

Об этом в своем Телеграм сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Delo.ua тезисно рассказывает, какие изменения внесены в антитабачном законе.

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Согласно требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС касательно охраны здоровья населения от вредного влияния табака Кабинет Министров предложил некоторые изменения в антитабачный законопроект.

В частности, запрещается изготовление (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины:

❌ табака для перорального применения;

❌ табачных изделий, в которых показатели состава никотина, смолы и монооксид углерода в дыме одной сигареты превышают: никотин — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксид углерода — 10 мг;

❌ табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют обозначенные законодательством медицинские предупреждения;

❌ табачных изделий и табака для самокруток с характерным запахом или вкусом;

❌ табачных изделий, содержащих кофеин, таурин или другие добавки, которые ассоциируются с энергетикой/жизненной силой, витаминами и добавками, которые создают впечатление, что табак имеет привилегии для здоровья;

❌ добавки, которые облегчают выдыхание дыма и имеют свойство менять цвет выбросов;

❌ сигарет и табака для самокруток, фильтры, бумага или капсулы, в которых содержится табак или никотин;

❌ табачных изделий с использованием на упаковке или на самих табачных изделиях рекламы, которая способствует потреблению, а также, на которых указано, что табачное изделие менее вредное, чем другие изделия с содержанием табака.

❌ импортеру и производителю запрещается помещать в упаковку с табачными изделиями вкладок, на которых предлагают скидки или аналогичные предложения.

При этом усиливается контроль продаж электронных сигарет и заправочных контейнеров для них. Также запрещается реклама электронных сигарет в сети Интернет, на радио, в прессе и тд.

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Также проектом закона предлагается внести изменения в закон № 2899 "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" и внести новые статьи "Электронные сигареты", "Отчетность об ингредиентах и ​​выбросы", изменения в статьи о медицинские предупреждения табачных изделий для курения, новые статьи о медицинских предупреждений табачных изделий для курения, других, чем сигареты, табак для самокруток и табак для кальяна, медицинские предупреждения и упаковка электронных сигарет и заправочных контейнеров, травяных изделий для курения.

Напомним, что в Украине с февраля 2020 года по февраль 2021 года значительно подорожали табачные изделия. Сигареты с фильтром отечественных марок в феврале 2021 года в среднем по Украине продавались по 44,71 грн за пачку (20 штук), что на 20,8% дороже, чем годом ранее, без фильтра — по 39,83 грн за пачку (дороже на 19,3%).

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