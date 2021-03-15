В Украине за год сигареты подорожали на 20%, пиво — на 4%

В Украине с февраля 2020 года по февраль 2021 года значительно подорожали табачные изделия.

За год также выросли в цене алкогольные напитки отечественного производства, следует из данных на сайте Государственной службы статистики.

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В частности, пиво отечественного производства с февраля 2020 года по февраль 2021 года поднялось в цене в среднем на 4,0% (до 18,06 грн за 0,5 л).

В свою очередь водка подорожала на 1,0% (до 93,13 грн за 0,5 л), а вина столовые — на 1,2% (до 67,14 грн за 0,75 л).

Сигареты с фильтром отечественных марок в феврале 2021 года в среднем по Украине продавались по 44,71 грн за пачку (20 штук), что на 20,8% дороже, чем годом ранее, без фильтра — по 39,83 грн за пачку (дороже на 19,3%).

Напомним, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года увеличились на 1,0%, против февраля 2020 года — на 7,5%.

При этом за январь-февраль 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребительская инфляция составила 6,8%.

Ранее сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Спирт" обнаружили в Ровенской области и остановили нелегальное производство спирта.