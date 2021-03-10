В Ровенской области налоговики прикрыли нелегальное производство спирта (ФОТО)

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Спирт" обнаружили в Ровенской области остановили нелегальное производство спирта.

Как сообщает пресс-центр ГФС, течение 2019 — 2020 годов руководители одного из предприятий Ровенской области использовали избыточные производственные мощности для теневого производства спирта, который в дальнейшем реализовывали, как легальным производителям ликероводочных изделий, так и на подпольные производства (которые обычно продают фальсификат через Интернет).

В ходе обысков правоохранители обнаружили в отделении слива готовой продукции завода врезанную трубу с краном, к которой был присоединен шланг для неучтенного забора спирта.

По официальным данным, мощность производства завода составляет 20 тысяч литров спирта в сутки, однако при проведении обыска было установлено неофициальное увеличение мощностей до 40 тысяч литров в сутки.

Кроме этого, в ходе обысков было обнаружено более 60 тысяч литров спирта на общую ориентировочную сумму более 12 млн грн, черновые записи, журналы въезда-выезда автотранспорта, журнал учета изготовленного спирта и первичную документацию (документы финансово хозяйственной деятельности).

"Неуплата только акцизного налога, при производстве неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривен в месяц. Борьба ДФС с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса, становиться легальным и работать в законном русле", — заявил глава ГФС Вадим Мельник.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на конфискованные товарно-материальные ценности.

Напомним, в начале января сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Ивано-Франковской области, совместно с работниками СБУ областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность по изготовлению и реализации неучтенного спирта на одном из спиртовых заводов области.