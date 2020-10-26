Налоговики прикрыли на Прикарпатье нелегальный завод для перекачки спирта

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Ивано-Франковской области, совместно с работниками СБУ областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность по изготовлению и реализации неучтенного спирта на одном из спиртовых заводов области.

Как сообщает пресс-центр ГФС, ряд руководителей спиртового завода организовали противоправную схему по изготовлению неучтенного спирта из сырья, которая не была отражена в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия.

Неучтенное сырье незаметно выводилось с территории завода через потайную "врезку" в спиртопровод в одном из сепараторных пунктов, где ратифицировался и отфильтровывался изготовленный спирт.

В ходе санкционированных обысков было обнаружено и изъято 23 тонны жидкости с запахом спирта, которая находилась в полиэтиленовых бочках, канистрах и тетрапаках; грузовой автомобиль с прицепом, который использовался для транспортировки бочек со спиртом автоцистерну; трактор с цистерной, оборудование для перекачки спирта.

Всего из незаконного оборота изъято спиртосодержащей жидкости и имущества на сумму около 7 млн грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, в апреле сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировали финансирование терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.