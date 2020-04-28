СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)

Служба безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировала финансирования терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя в Киевской и Ровенской областях.

Фальсификат организаторы продавали по всей Украине, в том числе на временно оккупированных территориях. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций "Л / ДНР".

Во время обысков было обнаружено более 100 тонн спиртовой продукции.

В СБУ отмечают, что часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе, за преступления, совершенные в период Революции Достоинства.

Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ.

На данный момент проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий.

Досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники СБУ блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".