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20 минут назад

СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)

Часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе, за преступления, совершенные в период Революции Достоинства

СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО) СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора блокировала финансирования терроризма путем масштабного изготовления и реализации алкогольной продукции.

Кратко и по делу в Telegram

Как сообщает пресс-центр СБУ, группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя в Киевской и Ровенской областях.

Фальсификат организаторы продавали по всей Украине, в том числе на временно оккупированных территориях. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций "Л / ДНР".

Во время обысков было обнаружено более 100 тонн спиртовой продукции.

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В СБУ отмечают, что часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе, за преступления, совершенные в период Революции Достоинства.

Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ.

На данный момент проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий. 

Досудебное расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в июне прошлого года сотрудники СБУ блокировали канал финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". 

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