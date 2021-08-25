Пачка сигарет за 300 гривен: сколько украинцев бросят курить при такой цене?

Половина украинских подростков хотя бы раз в жизни пробовала электронные сигареты, а количество курильщиков табачных изделий электрического нагрева увеличилось в разы: в частности, за последний год число пользователей систем нагревания табака среди женщин в Украине выросло втрое, среди мужчин — в четыре раза. И хотя табачная эпидемия в Украине понемногу идет на спад, сравнительно с другими странами Украина все равно очень медленно движется в этом направлении.

В рамках спецпроекта "Без смол и никотина" совместно с Internews Україна корреспонденты Delo.ua Наталья Лошакова и Илья Требор провели эксперимент и выяснили, что будет, если завтра в Украине пачка сигарет резко будет стоить 250-300 гривен на уровне со многими западными странами. Мы спросили у курильщиков, откажутся ли они от своей пагубной привычки в таком случае, и выяснили, может ли резкое повышение цен на табачные изделия решить проблему широкого распространения курения в Украине?

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Почему электронные сигареты — это ловушка

Эксперты общественной организации "Життя" отмечают: общая распространенность ежедневного курения среди украинцев старше 18 лет медленно сокращается. В 2019 году в Украине курильщиков было 24,2%, а в 2020-м — 23,1%. Но если брать возрастной промежуток 18-30 лет, то легко обнаружить тревожный тренд — курящих украинцев в этой возрастной группе становится все больше: в 2019 году их было 27,6%, а в 2020-м — уже 30,4%.

Больше половины, а именно 50,5%, украинских подростков хотя бы раз в жизни курили электронные сигареты, практически каждый пятый пользуется ими регулярно, а каждый тринадцатый школьник пробовал табачные изделия для нагрева табака (ТИЭНы).

Количество потребителей электронных сигарет и ТИЭНов в 2020 году в Украине вообще заметно выросло. Опрос Киевского международного института социологии показывает: среди мужчин-курильщиков доля тех, кто пользуется электронными сигаретами за год увеличилась с 3,9% до 6,4%, а среди женщин — с 5,8% до 13,2%. С ТИЭНами ситуация хуже: рост с 1,5% до 6,1% у мужчин и с 3,4% до 10,5% у женщин.

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О переходе от обычных сигарет к современным способам потребления табака рассказала киевлянка Наталья. Она долгое время курила одну и ту же марку сигарет, а когда в Украине появилась альтернатива — электронные сигареты и ТИЭНы — перешла на них. И попала в ловушку. Устройства хоть и не оставляли запаха на волосах и одежде, но курить их приходилось чаще.

"При курении IQOS стики улетают, как семечки. Пачку обычных сигарет, при желании, можно было растянуть на два дня. Пачки стиков едва хватало на половину. За день приходилось покупать две. Тогда они стоили по 58 грн. Только на них в месяц уходило почти 3,5 тысячи гривен. Эти деньги, как минимум, можно было потратить на поход в салон красоты, а не портить здоровье курением. Сейчас стики еще дороже — 65 грн за пачку. К счастью, я бросила", — говорит Наталья.

Меньше никотина в сигарете и новейшие табачные изделия

Отчасти ловушка, в которую попала девушка, появилась из-за пробела в законодательстве — многие нюансы, связанные с курением конкретно электронных сигарет и ТИЭНов, в украинском правовом поле пока не закреплены. Исправить это должен законопроект №4358 "Об охране здоровья населения от вредного влияния табака". В Верховной Раде его зарегистрировали около года назад, и 1 июня 2021 года 339 народных депутата поддержали инициативу в первом чтении.

Документ важен не только тем, что имплементирует Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, Директиву 2014/40/ЕС и Цели устойчивого развития ООН. Он, в первую очередь, закрепляет необходимые для борьбы с курением меры. Например, после его принятия у бездымных табачных изделий будет четкое определение: табачное изделие, в котором не предусмотрен процесс сгорания, в то числе жевательный, нюхательный табак и табак для перорального употребления. Помимо этого объясняется, что такое электронная сигарета и новейшее табачное изделие, в чем разница между сигарой и сигариллой.

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Другие нормы требуют от производителей исполнять такие нормы законодательства при торговле, импорте и экспорте. Максимальное количество никотина в одной сигарете планируют снизить с 1,2 миллиграмм до одного, а смолы — с 12 до 10 миллиграмм. Появится предельное значение и для монооксида углерода — 10 мг, а в электронных сигаретах никотина не должно быть больше 20 мг на миллилитр. Примечательно также, что на упаковках как сигарет, так и стиков для ТИЭНов, будет запрещено сообщать о вкусе и запахе табака, а ее внешний вид будет четко регламентирован строгими правилами.

Дополняется все это требованиями к отчетности об ингредиентах и выбросах, статьями о четких медицинских предупреждениях, правилах оформления упаковок, а также запрете рекламы, стимулирующей потребление табачных изделий. В частности, авторы законопроекта хотят запретить спонсорство для теле- и радиопередач, театральных и спортивных мероприятий от производителей новых табачных изделий.

Семь лет на рост акцизов и альтернативы табачников

Законопроект — только один из элементов борьбы государства с табачной эпидемией. Другим таким элементом уже сегодня выступает изменение ценовой политики. Так, 29-летний Евгений Мальцев рассказывает, что бросал курить несколько раз. По различным причинам: неприятный запах, отвращение к бессмысленности самого процесса, прочтение популярной книги Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". Был среди аргументов и финансовый фактор.

"Бросив курить второй раз я почувствовал, что улучшилось мое состояние здоровья: пропал кашель, стало легче дышать. Но особенное удовлетворение я получил от того, что перестал это делать и тратить деньги на сигареты", — говорит Евгений.

Всемирная организация здравоохранения считает налоги на табачные изделия одним из самых эффективных способов сокращения употребления табака. Особенно среди молодых людей и слоев населения с низким уровнем доходов. Подобную цель преследует Европейский Союз, планомерно увеличивая ставку акцизов. Такой же путь выбрал и украинский парламент, утвердив семилетний план повышения акцизного налога на 20% с 2019 по 2025 год.

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По нему 1 января 2020 года ставка специфического акциза составила 907,2 грн за 1000 сигарет, а минимальное акцизное налоговое обязательство — 1213,61 грн. А в 2025 году специфическая ставка поднимется уже до 2257,4 грн за тысячу штук, минимальное обязательство — до 3019,85 грн.

Отдельно необходимо упомянуть и акцизную ставку на ТИЭНы. С 1 января 2021 года она составляет 1456,33 гривен за тысячу, а к 2025 году достигнет 3019,85 грн за тысячу ТИЭНов.

Здесь необходимо отметить, что системы нагревания табака еще в прошлом году облагались налогом в 34 копейки за штуку (340 грн за тысячу). Перед увеличением этого акциза до сигаретного уровня (29 грн за пачку из 20 штук) представители табачных компаний жаловались, что такой шаг приведет к резкому подорожанию продукта. Но стремительного увеличения цены в итоге не произошло.

При этом по данным Государственной казначейской службы Украины, за первые три месяца в бюджет поступило 2,7 млрд грн, а годовой план по доходам от ТИЭНов на 2021 год (5,1 млрд грн) был выполнен на 100% за первые полгода. Для сравнения, за весь 2020 год поступления от акциза на ТИЭНы составили только 1,7 млрд грн, а в 2019 году — чуть больше 925 млн грн.

При этом табачная индустрия настаивает на альтернативных цифрах к семилетнему плану. Ее представители предложили свой график повышения акциза на 10% за 10 лет (2021-2030). По нему к 2025 году предлагается установить специфическую ставку акцизного налога в размере 1461,05 грн за тысячу сигарет. Однако анализ Киевской школы экономики говорит: действующий семилетний план позволит привлечь за пять лет на 66,5 млрд гривен больше, чем при использовании альтернативного предложения табачных компаний.

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Если говорить конкретно, то с учетом инфляции сумма налоговых поступлений за следующие 5 лет при действующей налоговой системе составит 426 млрд грн (из них 319 млрд грн от акцизного налога). При альтернативе от табачной индустрии сумма поступлений уменьшится до 360 млрд грн (265 млрд грн акцизных поступлений).

Сколько курильщиков отпугнет цена в 300 гривен за пачку сигарет?

Эксперт общественной организации "Життя" Дмитрий Купира объясняет — повышение акциза сегодня является самой эффективной политикой для власти в вопросе борьбы с табакокурением. И в первую очередь тем, что позволяет привлечь дополнительные деньги в бюджет страны.

"На примере Украины: за 10 лет повышения акцизной ставки на табачные изделия поступления в бюджет выросли в 15 раз. Если в 2008-2010 годах доходы в бюджет от продажи табачных изделий выросли до 4 млрд гривен, то по состоянию на 2020 год — они достигли 54 млрд гривен. То есть в первую очередь тут побеждает страна. Также повышение акциза стимулирует уменьшение реализации табачных изделий, и это падение происходит из года в год", — добавляет Купира.

Говорит эксперт и о сокращении курильщиков с помощью этой меры. Он приводит данные Мирового банка, по которым увеличение стоимости сигаретного акциза на 10% приводит к снижению курения населением на 5%.

Чтобы заметить подобную тенденцию в Украине можно просто сравнить два показателя — размер акциза и количество потребителей табака. Согласно данным Государственной службы статистики, в 2013 году средний акциз за пачку сигарет составлял 4,8 грн, а курильщиков в стране было 8,1 млн человек. К 2017-му акциз поднялся до 12 грн за пачку, а число курильщиков упало до 6,2 млн. В 2020-м тенденция только укрепилась: при акцизе в 24,5 грн в стране курило 5,5 млн человек.

"К 2025 году минимальное акцизное обязательство составит 90 евро за тысячу штук. Пока сложно говорить, сколько будут стоить сигареты — 200 или 300 гривен. Мы должны отталкиваться от того, что прописано в законе и придерживаться этого плана, где стоимость акциза ежегодно будет повышаться на 20%", — напоминает Купира.

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В условиях подобного роста стоит вопрос — как сильно по табачной эпидемии ударит цена в несколько сотен гривен за пачку? Специально для Delo.ua реалтайм платформа для социологических и маркетинговых исследований LibertyReport.ai провела национальный опрос интернет-аудитории украинцев в возрасте 18-60 лет. В исследовании приняли участие 526 человек. Максимальная погрешность не превышает 4,45%.

Результаты красноречивы. О том, что они курят, заявили 52% респондентов — положительный ответ дали 42% женщин и 59% мужчин. Абсолютное лидерство у сигарет. Их курит 79%, тогда как вейпы — 6%, ТИЭНы — 8%, а другие продукты используют 7%.

И, наконец, главное: 60% курильщиков готовы бросить, если цена пачки сигарет подскочит до 250-300 грн. Еще 25% искала бы более дешевые варианты и только 11% продолжили бы курить (полные данные в инфографике ниже).

В Киевской школе экономики утверждают: действие закона о повышении акцизов на табачные изделия позволит сокращать потребление сигарет в среднем на 5,6% каждый год. Это можно сравнить с 488 тысячами спасенных человеческих жизней. Опыт, например, Австралии подтверждает прогнозы. В 2017 году доля курильщиков в Австралии была одной из самых низких в мире — до 15,8%. Такому прогрессу способствовал жесткий контроль над табачным рынком и отпугивающая цена, которая достигает 25$ за пачку (около 670 гривен).

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Говорит о сокращении количества курильщиков в стране из-за роста акцизов на табак и народный депутат Украины из фракции партии "Слуга народа" Лада Булах, выступившая одним из авторов законопроекта №4358. Она отмечает: у курения нет ни одного процента пользы, при этом оно на 100% ухудшает качество жизни и ее продолжительность.

"Поэтому все, что снижает распространение курения, я всегда активно поддерживаю. В мире сегодня существует два подхода по сокращению количества курильщиков. Первый — ментальный. Это когда мы формируем культуру нетерпимости к этой привычке, рассказываем о ее вредном влиянии. Второй — простое подорожание. Чем дороже продукт, тем меньше к нему доступ. Это напрямую уменьшит количество курильщиков. При этом у увеличения акцизов двойное. Во-первых, это увеличение поступлений в бюджет. Во-вторых, это уменьшение доступа к сигаретам. И не только к традиционным, а вообще всем видам потребления табака", — объясняет Булах.

Авторы законопроекта №4358 надеются, что во втором чтении его удастся принять уже этой осенью. И уверены — он, вместе с активной ценовой политикой государства, позволит заметно сократить количество курильщиков в Украине. Эта синергия может сделать популярным необходимый в борьбе с табачной эпидемией тренд: курить плохо, бросать — хорошо.

Наталья Лошакова и Илья Требор, специально для Delo.ua