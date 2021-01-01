До 72 грн за пачку: в Украине с 1 января подорожают сигареты

С 1 января 2021 года дорожают сигареты из-за очередного увеличения ставки акцизного налога на табачные изделия. В среднем акциз вырастет на 20%.

Так, например, акциз на сигареты с фильтром и без фильтра увеличится с 907,2 до 1088,64 грн за тысячу штук, акциз на сигары — с 1139,76 до 1367,71 грн за 1 кг. Таким образом пачка сигарет за 45 грн подскочит в цене до до 54 грн, а за 60 грн — до 72 грн.

Кроме того, Верховная Рада ранее утвердила налогообложения табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН). Они будут на уровне акцизных ставок на сигареты и начнут действовать также с 1 января 2021 года. В частности, акциз на ТИЭН составит 1456,33 грн за 1000 штук.

При этом ставка будет увеличиваться каждый год на 20% и к 2025 году акциз составит 3019,85 грн за 1000 штук ТИЭН.

Напомним, ранее директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине Юлия Завалишина отметила — легальный рынок сигарет продолжает тенденцию к сокращению. Последние несколько лет рынок ежегодно теряет в объемах 10-15% и 2020-ый год не біл исключением: в первом полугодии рынок просел на 14%.

"Мы ожидаем, что объем рынка в 2020 году составит 45,2 млрд сигарет. Если говорить о факторах снижения, то пандемия здесь ни при чем, она как раз не оказала какого-либо существенного влияния на рынок сигарет. А вот, что является истинной причиной падения, это — укрепление нелегального рынка табачной продукции, а также переключение курильщиков на альтернативные продукты", — подчеркнула она.

Также из факторов Завалишина назвала нелегальную торговлю, а также законодательные и экономические условия, которые способствуют ее развитию. Прежде всего — слишком высокий темп повышения акцизов на сигареты, в результате чего цена за пачку сигарет возрастает непропорционально увеличению доходов потребителей.