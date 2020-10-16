"Повышение табачных акцизов приводит к сокращению легального рынка", — Юлия Завалишина

Юлия Завалишина, директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в Украине считает, что непростые отношения власти и табачных компаний негативно влияют на инвестиционную репутацию Украины. Об этом и многом другом — в нашем интервью.

Юлия, какие изменения произошли на рынке табачной продукции в 2020 году и как отразилась на отрасли пандемия?

— Легальный рынок сигарет продолжает тенденцию к сокращению. Последние несколько лет рынок ежегодно теряет в объемах 10-15%. 2020-ый год не будет исключением: в первом полугодии рынок просел на 14% и, по нашим прогнозам, такая динамика сохранится до конца года. Мы ожидаем, что объем рынка в 2020 году составит 45,2 млрд сигарет. Если говорить о факторах снижения, то пандемия здесь ни при чем, она как раз не оказала какого-либо существенного влияния на рынок сигарет. А вот, что является истинной причиной падения, это — укрепление нелегального рынка табачной продукции, а также переключение курильщиков на альтернативные продукты. Но, безусловно, первую скрипку тут играет нелегальная торговля и те благоприятные законодательные и экономические условия, которые способствуют ее развитию. Прежде всего, это слишком высокий темп повышения акцизов на сигареты, в результате чего цена за пачку сигарет возрастает непропорционально увеличению доходов потребителей. С 2017 года цены на сигареты растут быстрее, чем средний уровень дохода в Украине. Иными словами, все больший процент своих доходов курильщик тратит на сигареты. Для сравнения: за последние три года средняя цена пачки сигарет выросла в два раза. В такой ситуации нелегальный продукт становится привлекательным для курильщика — он стоит на порядок дешевле, поскольку с него не платятся налоги.

Какова на сегодняшний день доля налогов в пачке сигарет?

— Табачные изделия, как подакцизные товары, в своей стоимости имеют большую часть именно налогов: акцизный (24,2 гривни за 20 сигарет), 20% — НДС и 5% — розничный налог. Сегодня сумма всех налогов с одной пачки составляет более 35 гривен. Именно эти 35 гривен с каждой нелегальной пачки недополучает бюджет с сигарет, которые продаются "с рук", не имеют акцизной марки, или стоимость которых ниже 40 гривен, что должно вызвать подозрение относительно оригинальности и легальности такой продукции. В годовом измерении потери Украины составляют более 4 миллиардов гривен от нелегального оборота табачных изделий.

Предпринимаются ли какие-то действия со стороны государства для борьбы с нелегальным рынком?

— Еще в 2017 году Кабмином была принята Стратегия в сфере противодействия незаконному обороту табачных изделий на период до 2021 года. Очень долгое время все оставалось только лозунгами, поскольку не было разработано конкретных мер и механизмов. В январе 2020 года после подписания Меморандума между правительством и индустрией наконец-то был утвержден План мероприятий для реализации стратегии, но, к сожалению, он тоже остается только на бумаге. Реальная работа не ведется. А между тем в Плане предусмотрены такие действенные меры по борьбе с контрабандой и контрафактом как введение уголовной ответственности за контрабанду в особо крупных размерах и усиление ответственности за нарушение в сфере незаконного производства табачных изделий.

Какая акцизная политика, на ваш взгляд, является взвешенной и разумной в текущих экономических условиях Украины?

— На сегодняшний день в Налоговом кодексе зафиксировано ежегодное увеличение ставок на уровне 20% в год до 2025 года с целью привести уровень акцизных ставок в Украине в соответствие с европейскими. Сегодня очевидно, что такая политика является неэффективной — из-за чрезмерно высокого темпа повышения акцизов происходит падение легального рынка и государство теряет налоговые поступления. Кроме этого, такой подход создает условия для роста нелегального рынка. Мы предлагаем расширить график повышения акцизов на табачные изделия до 2030 года, предусмотрев ежегодный рост ставок на уровне 10%. Это даст возможность стабилизировать ситуацию, как на табачном рынке, так и с поступлениями в бюджет от табачной отрасли.

Необходимость такого пересмотра обусловлена тем, что налоговая политика последних лет негативно повлияла на рынок табачных изделий и стала неэффективным инструментом для получения дополнительных поступлений в бюджет. Так, за последние 3 года легальный рынок табачных изделий сократился на 32%, вместо этого произошло резкое увеличение торговли нелегальными сигаретами — почти в 7 раз. Несмотря на увеличение ставок акциза в среднем на 25% в 2019 году, объем поступлений в бюджет в 2019 году остался на уровне предыдущего года. Начиная с 2018 года не выполняется план поступлений в государственный бюджет: в 2018 году невыполнение плана составило 5 млрд грн, а в 2019 — уже 14 млрд грн.

Еще один важный момент — в соглашении об Ассоциации Украины с ЕС сроки приближения Украиной ставок не установлены. Более того, конечная ставка акцизного налога на табачные изделия в Украине превысит требования Директивы касательно минимального уровня в 90 евро, поскольку в 2025 году она будет составлять 114 евро.

Как вы относитесь к новой инициативе правительства — создании единого национального оператора на рынке табачных изделий?

— На сегодняшний день "Империал Тобакко" пребывает в судебном споре с Антимонопольным комитетом Украины, который обвинил компанию в участии в так называемом "картельном сговоре" о создании монополии на рынке дистрибуции табачных изделий. В то же время государство в лице Кабинета Министров Украины уже предусматривает в своем постановлении о создании единого национального оператора преимущества для рынка в виде усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов, контроля за нелегальной торговлей и тому подобное. Поэтому понять логику и соотношение действий между Антимонопольным комитетом Украины и Кабинетом Министров Украины пока сложно.

Мы поддерживаем желание и действия правительства Украины по борьбе с нелегальной торговлей табачных изделий. Что касается идеи о национальном операторе, то наша компания, впрочем, как и другие производители, не были частью переговорного процесса, нас, к сожалению, не привлекали к обсуждению данного проекта. Сейчас мы изучаем и анализируем данный документ и будем обращаться к соответствующим государственным органам за объяснениями и разъяснениями. Как международная компания со значительным опытом работы на различных рынках, мы всегда открыты к диалогу.

На каком этапе сейчас находится спор компании с АМКУ?

— "Империал Тобакко" уже подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции и в ближайшее время мы ожидаем начала судебного разбирательства.

Параллельно с обжалованием решения в украинских судах мы инициировали процесс рассмотрения дела в Международном инвестиционном арбитраже на основе Соглашения между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии с Украиной о содействии и взаимной защите инвестиций. Мы не сомневаемся в получении справедливого решения и компенсации наших потерь.

Мы уже инициировали обязательные предварительные процедуры, предшествующие непосредственно процессу инвестиционного арбитража, подав в Минюст уведомление о дружественном урегулировании спора. Сейчас идет процедура переговоров с государством. Здесь мы уже говорим не о АМКУ, а о том, что государство Украина нарушило свои обязательства в соответствии с двусторонним международным соглашением о взаимной защите инвестиций.

Каковы в этом контексте могут быть последствия для государства? Какое влияние оно окажет на инвестиционный климат в стране?

— Табачная отрасль — это 7% ВВП Украины, это 50 тысяч рабочих мест. Крупнейшие международные компании входят в топ-20 крупнейших налогоплательщиков Украины, а общий объем инвестиций за более чем 20 лет превышает 2 млрд долларов США.

Учитывая, что сейчас достаточно-таки сложная ситуация на мировых рынках, каждый инвестор будет особенно тщательно оценивать, стоит ли ему куда-то заводить инвестиции. Для каждого инвестора важны в первую очередь три вещи: может ли он защитить свои инвестиции, насколько понятное и прогнозируемое регуляторное поле в стране, как работает судебная система (может ли инвестор получить защиту внутри страны в случае возникновения каких-либо вопросов). К сожалению, по всем трем направлениям мы не видим особого прогресса Украины.

Вопрос не только в нашей компании. Целая индустрия подымает вопрос о том, что правительство не выполняет свои обязанности, а наоборот, оказывает давление на бизнес.

Получив беспрецедентную огласку в Украине, это дело становится резонансным в международном масштабе с далеко идущими последствиями для государства.