Политика 20 минут назад

Приравняли к обычным: в Украине запретили продажу электронных сигарет лицам до 18 лет

Этот запрет начнет действовать с 1 января 2021 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине на уровне с традиционными табачными изделиями запретили продажу электронных сигарет людям, не достигшим 18 лет.

Соответствующий законопроект №3628 приняла Верховная Рада 2 декабря: "за" проголосовали 309 депутатов, пишет "Украинская правда".

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Указано, что этот запрет начнет действовать с 1 января 2021 года.

Нарушителям могут выписать штраф от 6 800 до 13 600 грн за продажу электронных сигарет детям — от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Известно, что с 2006 года в Украине запретили рекламу, продвижение и спонсорство табака, а также курение в общественных местах.

Однако производители табачных изделий предлагают потребителям новые продукты, в частности, электронные сигареты, которые позиционируют как менее вредную альтернативу традиционным сигаретам, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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По информации Всемирной организации здравоохранения, табачные изделия для электрического нагрева не являются полностью безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость.

Но сегодня не хватает независимых исследований о влиянии электронных сигарет на здоровье, в частности — долгосрочном.

В то же время обнародованные результаты некоторых независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании табачных изделий для нагрева уровень некоторых выделяемых токсичных веществ является в разы выше, чем в сигаретах.

Также заправки к вейпам и электронным сигаретам могут содержать грибки и бактерии.

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Другое исследование показывает, что вейпинг провоцирует выработку воспалительных химических веществ в дыхательных путях.

И "парение" электронных сигарет может привести к хроническому обструктивному заболеванию легких. Также вейпинг может вызвать проблемы с сердцем.

По данным ВОЗ, количество вейперов выросло с 7 млн в 2011 году до 41 млн в 2018-м, и, согласно прогнозам, к 2021 году пользователей электронных сигарет будет 55 млн.

Ранее в Украине усилили ответственность за продажу электронных сигарет детям.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №1210, который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств — повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

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