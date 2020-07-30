В Украине подорожают жидкости для вейпов: их начнут облагать налогами

В Украине подорожают жидкости для электронных сигарет (вейпов) — с 1 января 2021 года их начнут облагать налогами.

Об этом говорится в постановлении №643, которое Кабинет министров принял 27 июля 2020 года, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы (ГНС) Украины.

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В частности, документ вносит ряд изменений в положение о ГНС Украины.

"Постановлением правительства предусмотрено включение с 1 января 2021 года в перечень подакцизных товаров, контроль производства и обращение которых осуществляет ГНС, жидкостей, используемых в электронных сигаретах", — говорится в сообщении на странице налоговой службы в Facebook.

Как сообщалось, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла законопроект №1210, который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств — повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

Напомним, 24 декабря 2019 года в Кабмине заявили, что планируют приравнять электронные сигареты к обычным, а также запретить курить их в общественных местах.

А в Министерстве здравоохранения Украины предложили, чтобы производители и импортеры электронных сигарет и заправочных контейнеров предоставляли центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, сообщение об изделиях, которые они планируют ввести в обращение на территории Украины. Уведомление должно быть подано в электронной форме за 6 месяцев до запланированного введения в оборот.

Тем временем ученые провели анализ электронных сигарет и их аксессуаров и пришли к неутешительным выводам: 30% стиков для электронных сигарет и в 80% жидкостей для вейпов имеют следы бактериальных и грибковых токсинов.