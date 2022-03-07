Morgan Stanley передбачає дефолт Росії в середині квітня - Bloomberg

Американська фінансова корпорація Morgan Stanley прогнозує Росії втрату платоспроможності через санкції в середині квітня. Цей дефолт може бути таким самим, як у Венесуелі.

У Morgan Stanley вважає, що Росія вже найближчими місяцями може втратити платоспроможність. За прогнозами аналітиків компанії, дефолт може наступити вже 15 квітня, пише Bloomberg.

Аналітики вважають, що шанси Росії виплатить свій зовнішній борг зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії в країні, що насувається, і накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

"Ми розглядаємо дефолт як найбільш ймовірний сценарій", - написав Саймон Уевер, глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, в записці в понеділок.

Morgan Stanley вважає, що на Росію чекає дефолт схожий на дефолт у Венесуелі. Водночас, США розглядають можливість послаблення санкцій проти Венесуели, щоб вона могла почати видобувати більше нафти та продавати її на міжнародному ринку. Цей крок буде спрямований на зниження глобальної залежності від російської нафти та ізоляцію її від одного з її ключових союзників у Південній Америці, пише NYT.