Morgan Stanley предсказывает дефолт России в середине апреля - Bloomberg

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley прогнозирует России потерю платежеспособности из-за санкций в середине апреля. Этот дефолт может быть таким же, как в Венесуэле.

В Morgan Stanley считает, что Россия уже в ближайшие месяцы может потерять платежеспособность. По прогнозам аналитиков компании дефолт может наступить уже 15 апреля, пишет Bloomberg.

Аналитики полагают, что шансы России выплатит свой внешний долг уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", — написал Саймон Уэвер, глобальный соруководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, в записке в понедельник.

Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт похожий на дефолт в Венесуэле. В то же время, США рассматривает возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы она могла начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Этот шаг будет направлен на снижение глобальной зависимости от российской нефти и изоляцию ее от одного из ее ключевых союзников в Южной Америке, передает NYT.