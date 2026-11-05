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Росія вдарила по логістиці на Київщині: горить склад, є поранений (ФОТО)

ДСНС гасить масштабну пожежу на логістичному об'єкті
ДСНС гасить масштабну пожежу на логістичному об'єкті / ДСНС України

Війська РФ у черговий раз здійснили цілеспрямовану атаку на логістичну інфраструктуру Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі виникла масштабна пожежа на території складського комплексу.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДСНС.

На місці надзвичайної ситуації працюють підрозділи ДСНС Бучанського району, а також залучено додаткові сили з інших районів області.

Вогнеборцям уже вдалося локалізувати пожежу. Наразі триває проливання поодиноких осередків горіння та розбирання завалів і зруйнованих конструкцій будівлі.

За попередніми даними, загиблих внаслідок атаки немає. Один чоловік отримав травми, йому надають необхідну медичну допомогу.

Фото 2 — Росія вдарила по логістиці на Київщині: горить склад, є поранений (ФОТО)
Фото 3 — Росія вдарила по логістиці на Київщині: горить склад, є поранений (ФОТО)

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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