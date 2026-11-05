По 30 тисяч гривень щомісяця: Уряд погодив доплати працівникам, які відновлюють критичну інфраструктуру

Кабінет Міністрів України на виконання прямого доручення Президента ухвалив рішення про запровадження додаткових грошових виплат фахівцям, які безпосередньо задіяні у ліквідації наслідків російських ударів по стратегічних мережах держави.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Державну допомогу в розмірі 30 тисяч гривень щомісяця нараховуватимуть за кожен місяць участі у відновлювальних роботах. Програма підтримки стартує з листопада та діятиме до завершення поточного опалювального сезону.

Виплати передбачені для:

енергетиків;

тепловиків;

газовиків;

працівників підприємств водопостачання та водовідведення;

робітників комунальних служб;

залізничників.

Безпрецедентний тиск на інфраструктуру

Рішення про фінансову підтримку ухвалене на тлі суттєвої інтенсифікації російських ударів, масштаб яких став найбільшим за весь час повномасштабної війни. Щодня російські війська запускають по об'єктах критичної інфраструктури по 300–400 безпілотників, а також регулярно б'ють ракетами, зокрема балістичними.

Починаючи із серпня зафіксовано понад 2 000 влучань. Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що потребує постійних повторних ремонтів в обсягах, які в рази перевищують показники всіх попередніх років. Додаткові виплати покликані підтримати фахівців, чия цілодобова праця забезпечує функціонування та стійкість енергосистеми, житлово-комунального господарства та залізниці.

Нагадаємо, подібна ініціатива вже розглядалася владою: у січні 2026 року тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила Міністерству енергетики і Міністерству фінансів внести на розгляд уряду рішення про збільшення доплат енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах.